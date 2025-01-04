Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Kickboks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı ve beraberindeki heyeti kabul etti

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, KKTC Kickboks Federasyonu Başkanı Ümit Nusret’in de yer aldığı kabulde, Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye ile KKTC’nin kickboks federasyonlarının iş birliği içinde olmasının önemli olduğunu belirtti.

Uluslararası alanda faaliyetleri bulunan Türkiye Cumhuriyeti federasyonlarının deneyimlerini KKTC’de bulunan spor federasyonları ile paylaşmalarının Kıbrıs Türk gençliğinin önünün açılması bakımından önemli olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC kickboks federasyonu ve sporcularını desteklemelerinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Türk devletleri arasında yapılacak müsabakalara KKTC’nin de kendi bayrağı ile katılmasının önemli bir süreç olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Tatar, 2025 yılında bunların gerçekleşmesi konusunda temennisini ifade etti.

Diğer ülkelerle yapılan temaslarda Rum-Yunan ikilisinin engellemeleri ile karşılaşmakta olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, siyaseti spora karıştırarak Kıbrıs Türk gençlerine büyük haksızlıklar yapılmakta olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, spor ambargolarına karşı verilen mücadeleye devam ederken Anavatan Türkiye’nin kurum ve kuruluşlarıyla Kıbrıs Türklerine vermekte olduğu desteğin önemli olduğunun altını çizdi.

Türkiye Cumhuriyeti Kickboks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı da, adada bulunmaktan ve KKTC Kickboks Federasyonu ve sporcuları ile ortak çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. Kayıcı, Türk Devletleri Teşkilatı olarak yapılması planlanan kickboks turnuvasına Cumhurbaşkanı Tatar’ı davet etti.