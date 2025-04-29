Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Balıkesir Şube Başkanı Ali Hulusi Karakuz ve beraberindeki heyeti kabul ederek, görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar kabulde yaptığı konuşmada, ziyarete gelen Kıbrıs gazileri ile bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Tatar, büyük Türk milletinin kopmaz bir parçası olarak ülkede asırlardır verilen mücadelenin sonunda kurulan KKTC’yi Doğu Akdeniz’de yaşatma kararı içinde olduklarını dile getirdi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın Kıbrıs tarihinde en önemli adım olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, harekat olmasaydı adanın Yunan adası olacağını ve adada Kıbrıslı Türklerin var olmayacağını belirtti. Garantör ülke Türkiye’nin 1974 yılında gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı’nın Kıbrıs Türkleri için bir dönüm noktası olduğunu yineleyen Tatar, şehitleri ve hayatta olmayan gazileri rahmetle andı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, milli değerlere sahip çıkmanın önemine değindi ve aynı vatanın evlatları olarak Türkiye Cumhuriyeti ile artarak devam eden işbirliğinin altını çizdi. Tatar, adadaki huzur, güven, istikrar ve barışı Türk Silahlı Kuvvetlerine borçlu olduklarını da vurguladı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Balıkesir Şube Başkanı Ali Hulusi Karakuz ise, gazilerin dernek faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.