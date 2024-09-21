Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin tanıtılması, ambargo ve izolasyonların kaldırılması ve demokratik, çokseslilik ve adaletin yerini bulması adına Kıbrıs Türk halkının sesinin duyulması için yeni bir döneme girildiğini kaydetti.

Tatar, “Müzakere masasına egemen eşitliğimiz, eşit uluslararası statümüz teyit edilmeden oturmayacağız. Milli siyasetin bir gereği olarak bunu haykırmaya devam ediyoruz.” dedi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 23’üncü Olağan Genel Kurultayı’nda Kıbrıs konusunda alınan kararla, UBP’nin milli siyasete verdiği desteğin çok önemli olduğunu ve elini güçlendireceğini belirten Tatar, "Kıbrıs Türk halkının en büyük ve en güçlü partisinin bu kararının, siyasete yön verme anlamında da çok değerli olduğunu" belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ulusal Birlik Partisi’nin Kurultayı’nda konuştu.

- “Biz bu yolları beraber yürüdük…Hep arkamda oldunuz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, burada yaptığı konuşmada, siyasi yolculuğunda UBP’lilerin desteğiyle ilerlediğini ve makamında hep istişare içerisinde çalıştıklarını kaydederek, “Siz hep benim arkamda oldunuz. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum.” dedi.

Tatar, KKTC’nin daha fazla güçlenebilmesi, halkın daha fazla refaha ulaşması ve ulusal davada Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle KKTC’nin tanıtılması, dünyada daha fazla kabul görmesi ve hak edilen yerin alınması için olağanüstü bir gayretle tüm dünyaya mesajlar iletmekte olduklarını kaydetti.

Adaletin yerini bulabilmesi adına mutlak surette Kıbrıs Türk halkının sesinin duyulması için yeni bir döneme girildiğini belirten Tatar, müzakere masasına egemen eşitliğin ve eşit uluslararası statünün teyit edilmeden oturmayacaklarını, milli siyasetin bir gereği olarak haykırmaya devam ettiklerini söyledi.

- “Milli siyasetimize zarar vermelerini asla kabul edemeyiz”

"KKTC’yi temsilen bazı makamların kendi kişisel çıkarları için paralel bir yapı ile tüm yapılanları görmezden gelerek ve milli siyasete zarar verecek şekilde GKRY’deki bazı partiler veya dünyadan sosyalist temsilcilerle bir araya geldiğini" ifade eden Tatar, “Milli siyasetimize zarar vermelerini asla kabul edemeyiz.” dedi.

KKTC’nin bağımsız bir Türk Devleti olduğunu vurgulayan Tatar, KKTC’nin Şuşa’daki toplantıda diğer Türk Devletleri ile temsil edilmesinin önemine dikkat çekti, Türk Devletleri Teşkilatı’na kabulün ardından yeni bir statü kazanıldığını, Doğu Akdeniz’deki jeopolitik ve siyasi gelişmelere bağlı olarak da KKTC’nin bu statüsünün değer kazandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, bir anlaşma olacaksa bu anlaşmanın iki egemen devletin iş birliğine dayalı olması gerektiğini ve dolayısıyla KKTC’nin bu anlaşmanın parçası olması gerektiğini vurguladı.

- “UBP’nin kararı elimi güçlendirecek”

Bu kapsamda Kurultay’da Kıbrıs konusuna ilişkin alınan karara işaret eden Tatar, “şu anda sürdürülmekte olan milli siyasete Ulusal Birlik Partisi'nin vereceği destek çok önemli ve değerlidir.” dedi, bu kararın elini güçlendireceğine dikkat çekerek, teşekkürlerini iletti.

Üye sayısının 21 bin olduğu, Kıbrıs Türk halkının "en büyük ve en güçlü partisi" Ulusal Birlik Parti Kurultayı’nda ortaya çıkacak iradenin, siyasete yön verme anlamında büyük önem arz ettiğini kaydeden Tatar, Ulusal Birlik Partisi'nin 23’üncü Olağan Kurultayı’nın hayırlı olmasını temenni etti.

Tüm adaylara başarılar dileyen Tatar, bugüne kadar parti tabanını güçlendiren ve ülkeye büyük hizmetler veren kişileri anarak, saygılarını iletti. Tatar, bundan sonraki siyasi yolculuğunda da beraber olmanın bahtiyarlığı içerisinde olduğunu kaydetti.