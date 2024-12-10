Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ulusal amacın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni güçlendirmek ve kalkındırmak olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Yurtseverler Derneği tarafından düzenlenen “Künefe Günü” etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, etkinlikte yaptığı konuşmada Hatay bölgesinden gelen belediye başkanlarını ülkede görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kıbrıs Türkü ve Türkiye halkının aynı milletin ayrılmaz bir parçası olan evlatları olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, iki ülke arasındaki bağların ve münasebetlerin güçlendirilmesi için çalışmaya devam edileceğine dikkat çekti.

Hatay Bölgesi’nden Kıbrıs’a yerleşenler ve aile kuranlar olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, ulusal amacın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni güçlendirmek ve kalkındırmak olduğunu kaydetti.

İki ülke arasındaki temaslar ve toplantıların önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, iki ülkenin belediyelerinin iş birliği yapmasının önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı görevine gelmeden önce, ‘Makamı ve sarayı halka açacağız’ diye söz verdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Cumhurbaşkanlığının kapıları halkımıza açıldı. Her zaman sizleri aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

Birlik ve beraberliğin korunması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Aramıza nifak tohumları sokmaya çalışanlara müsaade etmedik, etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınma zamanının geldiği, ambargoların kaldırılması ve temas kurulması çağrısı yaptığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, yapılan girişimlerin devlete güç verdiğini ve yeni milli siyasetin zeminini güçlendirdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde alt yapı yatırımları, turizm ve yükseköğretimde yaşanan gelişmelerin yanı sıra Türkiye’den gelen su ve yeni hava limanının faaliyete girmesiyle gelişme ve kalkınmanın sürdüğünü ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği, Kıbrıs Türkü’nün birikimleri ve yapılan tasarruflara ülkenin 20 yıl içinde ulaşım alt yapısının geliştiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, devlete sahip çıkılması gerektiğini ifade etti ve ileride diplomatik tanınmanın geleceğine dair inanç belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yıpratan ve başkalarına hizmet eden söylemlerde bulunanlara değinen Cumhurbaşkanı Tatar, “Bize bahşedilen vasiyeti hunharca kullanmak yakışmayan bir davranıştır. Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, devletimizin değerini artırmaktadır. Anavatan, Yavru Vatan, Mavi Vatan ve Gök Vatan’da Türkiye ile birlikte geleceğe yürümenin bahtiyarlığı içindeyiz” dedi.

Türkiye’de meydana gelen ve Hatay’ı etkileyen 6 Şubat depremine de değinen Cumhurbaşkanı Tatar, ortak acının büyük olduğunu ancak yaraların sarılmaya başlandığını sözlerine ekledi.