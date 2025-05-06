Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 1-4 Mayıs tarihleri arasında İtalya’nın Sardinya adasındaki Sassari şehrinde düzenlenen Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 2026 ön eleme turunda namağlup birinci olan Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı heyetini kabul etti.

Kabulde Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi Başkanı ve Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit ve Engelliler Spor Federasyonu’nun Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı sporcuları hazır bulundu.

-Tatar: “İtalya’dan getirmiş olduğunuz bu kupa KKTC adına çok büyük bir başarıdır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, gençlerin her türlü etkinliğinde yanlarında olacaklarını ve çalışmalarına her zaman destek vereceklerini ifade etti.

“Sizlerin başarıları bizlerin de başarısıdır.” diyen Tatar, KKTC adına yapılan çalışmaların fevkalade değerli olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, spor yapmanın bir hak olduğuna da dikkat çekerek, “Sizlerin bizleri uluslararası camiada da temsil ettiğinizi görüyorum. Dolayısıyla İtalya’dan getirmiş olduğunuz bu kupa yani İtalya’daki bu başarınız KKTC adına çok büyük bir başarıdır.” dedi.

Yurtdışında KKTC adına yapılan çalışmaların kendilerini gururlandırdığını da vurgulayan Tatar, “Bu başarı hepimizi gururlandırmaktadır, KKTC’yi yüceltmektedir.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı yerleşkesine de değinen Tatar, “Tüm bu binalar sadece duvar, cam ve mimari güzellikler değildir. Onların ötesinde Kıbrıs Türk halkının ayrı bir halk olarak bağımsızlığının, özgürlüğünün, egemenliğinin bir simgesidir.” ifadelerini kullandı.

- “Sporcularımız buradaki sosyal tesisleri ve imkanları kendi evleri gibi kullanabilirler”

“Anavatanın ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğiyle Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, Cumhuriyet Meclisi, Yüksek Mahkeme binası ve ayrıca 400 dönümlük arazide, Milli Park ile içerisindeki cami, milli kütüphane ve sosyal tesisler yer alıyor.” diyen Tatar, sporcuların ihtiyaçları olduğu zaman buradaki sosyal tesisleri ve imkanları kendi evleri gibi kullanabileceklerini dile getirdi.

Sporcuları teker teker kutlayan Tatar, bu mücadeleleri sürdürmenin kolay olmadığını ama sporcuların bunu başardıklarını söyleyerek, “Hepinizi tebrik ediyorum. Her türlü fedakarlığı yapan Ahmet Akdeniz’e de teşekkür ediyorum. Ayrıca Günay Kibrit’e de teşekkür edip, başarılarınızın devamını diliyorum.” dedi.

-Akdeniz: “Namağlup birinci olduk"

Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi Başkanı ve Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz de kabulde yaptığı konuşmada, takımlarının 1-4 Mayıs tarihlerinde İtalya’nın Sardinya adasındaki Sassari şehrinde Avrupa Kupası’nın 2026 yılının ön eleme turuna katıldığını söyleyerek, “Orda, ev sahibi İtalya, Hollanda, İngiltere ve İrlanda takımlarını çok farklı skorlarla yenerek, namağlup birinci olduk.” şeklinde konuştu.

Takım kaptanları Murat Ekşi’nin de en iyi beşe seçildiğini ve kendilerini onurlandırdığını belirten Akdeniz, tekerlekli sandalye basketbolunun ülkedeki engelli bireylerin topluma etkin katılımlarında çok önemli bir araç olduğunu ifade etti.

Takımın geçmişiyle ilgili bilgi veren Akdeniz, takımın 1996 yılında Mustafa Çelik, Günay Kibrit, Orkun Bozkurt ve Faruk Taşkınçay tarafından kurulduğunu anımsattı.

Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın Türkiye ligindeki 64 takım arasında ülkeyi temsil ederek, ülke ve spor turizmine katma değer yarattığını söyleyen Akdeniz, engelli bireylerin de kendileriyle ilgili kararlarda özne olduğu bir olgu oluşturduğunu kaydetti.

Ahmet Akdeniz , “Ümit ediyoruz ki daha pek çok engelli bireyimiz farklı spor dallarında, farklı federasyonlarla iş birliği halinde çalışmalarını sürdürsün.” dedi.