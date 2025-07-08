Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, veda ziyaretlerinde bulunan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca’yı kabul etti. Tatar, Karaca’nın Sivil Savunma Teşkilatı’na hizmetlerinin unutulmayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre Tatar, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca'nın görev süresince, kurumun güçlenmesi amacıyla önemli çalışmalara imza attığını ifade etti.

6 Şubat tarihinde yaşanan deprem felaketine değinen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, o zorlu dönemde Sivil Savunma Teşkilatı'nın iş birliği içinde süreci en iyi şekilde yönettiğini belirtti. Ersin Tatar, fedakarlıklarından dolayı herkese teşekkürlerini iletti.

Birçok farklı etkinlik ve tatbikatlarda da Sivil Savunma Teşkilatı ile bir araya geldiklerini anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nin de desteğiyle daha güçlü ve donanımlı bir kurum olma yolunda ilerlendiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Atilla Karaca'ya, bilgi birikimi ve tecrübesiyle kurumun altyapısını daha da ileriye taşındığı için teşekkürlerini yineledi. Tatar, hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiği Karaca ile 4 yıl çalışmaktan duyduğu mutluluğu da ifade etti.

Bundan sonraki yaşamında Karaca'ya sağlık, mutluluk ve başarı dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, Karaca’nın Sivil Savunma Teşkilatı’na verdiği önemin hiçbir zaman unutulmayacağını vurguladı.

-Karaca

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca ise, devletin emrinde milletin hizmetinde yaptığı 4 yıllık görevin kendisi için gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Karaca, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a kuruma verdiği destekten dolayı teşekkürlerini sundu.