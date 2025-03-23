Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yazar Fikret Şanal’ın "Varoluş Mücadelesi" ve "Trafikte Sözün Bittiği Yerdeyiz" isimli kitaplarının tanıtım ve imza günü etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar, etkinlikte yaptığı konuşmada, Fikret Şanal’ın kendisine her zaman iki devletli çözüm konusunda destek verdiğini ve bunu milli siyaset olarak kabul edilmeden önce de savunduğunu söyledi.

Kıbrıs Türkü’nün yaşamını yansıtmanın ve kitaplaştırmanın herkesin görevi olduğunu vurgulayan Tatar, Fikret Şanal’ın polis ve futbolcu olarak toplumda yerini aldığını, ayrıca makaleler ve kitaplar yazarak halkına katkıda bulunduğunu ifade etti.

Fikret Şanal’ın çizgisinden sapmadığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, 2 bin makaleden yola çıkılarak hazırlanan bu kitaplarda emeği geçenleri tebrik etti, topluma yön veren ve tecrübelerini aktaran Fikret Şanal’a teşekkürlerini iletti.

Kitap satışından elde edilecek gelirin Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacak olmasının ayrı bir önem taşıdığını vurgulayan Tatar, 6 Şubat Depremi’nin ardından halkın tüm kesimlerinin birlik içinde hareket ettiğini kaydetti.