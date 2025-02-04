Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kanser hastalığının sadece bireyleri değil, aileleri ve toplumları etkileyen önemli bir sağlık sorunu olduğunu belirterek, “Erken teşhis, doğru tedavi yöntemleri ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla kanserden uzak durabiliriz.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

“Gelişen modern tıbbi imkanlar ve teknolojiyle donatılmış sağlık altyapımız sayesinde, erken teşhis ve tedavi olanakları her geçen gün daha da gelişmektedir.” diyen Tatar, bu sayede kanserle mücadelede büyük başarılar elde etmenin mümkün olduğunu belirtti.

Tatar, “Erken tanı ve teşhis ile kanseri yenmek bizim elimizde. Ayrıca alkol ve hareketsizlik, sağlıksız beslenme ve tütün, gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durarak sağlığımızı koruyabilir, kansere yakalanma riskini azaltabiliriz.” ifadelerini kullandı.

- “Tüm hastalıklarda olduğu gibi kanserle başarılı mücadelede en önemli unsur erken teşhis”

Tüm hastalıklarda olduğu gibi kanserle başarılı mücadelede en önemli unsurun erken teşhis olduğunun unutulmaması gerektiğini kaydeden Tatar, kanser hastalığına karşı verilen mücadelede en önemli gücün ise düzenli kontrolleri yaptırmanın yanı sıra birlik, dayanışma ve yüksek moral olduğunu ifade etti.

“Bu süreçte, hastalarımıza yalnız olmadıklarını hissettirmek, onlara umut ve destek olmak insani görevlerimizdir. Dünya Kanser Günü vesilesiyle, kanserle mücadele eden tüm vatandaşlarımıza şifa diliyor, ailelerine sabır ve güç temenni ediyorum.” diyen Tatar, kanserle mücadelede fedakârca görev yapan tüm sağlık çalışanlarına ve bu alanda farkındalık oluşturmak için emek veren tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti.