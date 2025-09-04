Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, avukat Murat Metin Hakkı’nın mahkemeye çıkarılması sırasında kelepçe takılmasının kamuoyunda yarattığı rahatsızlık üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Tatar, daha önce Meclis Başkanlığı ve Başbakanlık görevlerinde bulunmuş olan Sibel Siber’in de benzer bir tecrübe yaşadığını hatırlatarak, mevcut uygulamanın tartışmalı bir zemine oturduğunu vurguladı.

“Masumiyet karinesi gereği, yani suçluluğu kesin olarak kanıtlanana kadar herkesin masum kabul edilmesi ilkesinden hareketle, mevzuatın öngördüğü zorunlu haller dışında kelepçe kullanılmaması halkımızın da beklentisidir” diyen Cumhurbaşkanı, bu görüntülerin Polis Teşkilatı ve devletin itibarına zarar verdiğini belirtti.

Tatar, hukuk devleti anlayışına uygun şekilde, kişilerin mahkemeye çıkarılmasında kelepçe uygulanmasının hangi koşullarda mümkün olacağına dair açık, şeffaf ve istikrarlı kurallara ihtiyaç olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar açıklamasında şu çağrıda bulundu:

“Mahkemeye çıkarılacak kişilere kelepçe uygulanmasının hukuki çerçevesi, kamu düzeni yanında kişi hak ve özgürlüklerini de gözeten bir yasal zemine oturtulmalıdır. Mevzuatta gerekli düzenlemeler yapılarak uygulamanın net kurallara dayandığı bir ortam derhal yaratılmalıdır. Böylesine bir adım, hem hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygının somut göstergesi olacak, hem de halkımızın adalete olan güvenini pekiştirecektir.”