İlker Özkunt’un yazdığı “Dümbük” adlı kitap, Kıbrıs Türk halkı ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’a yönelik ifadeleri nedeniyle kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı.

Kitabın giriş bölümünde, "Türkçe konuşan Kıbrıslıların gerçek hayat hikayesidir" ifadesi yer alırken, devamında Kıbrıslıların sözde “ne kadar cahil, bilinçsiz ve korkak” olduğu yönünde son derece aşağılayıcı ve incitici yorumlar bulunduğu bildirildi.

Kitapta ayrıca, Kıbrıs tarihine dair “ezberletilen” bilgilere karşı durulduğu öne sürülürken, bu anlatımlar hem akademik çevrelerden hem de halktan ciddi eleştiriler aldı. Kurucu lider Rauf Raif Denktaş’a dönük hakaret içeren ifadeler ise, toplumsal hafızaya ve milli değerlere yapılan bir saldırı olarak değerlendirildi.

Söz konusu ifadeler, toplumun geniş kesimleri tarafından kabul edilemez bulunurken, yayıncılık etiği açısından da ciddi tartışmalara neden oldu.