Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin başkanlarıyla görüşmesi sona erdi. Toplantı sonrasında açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıya; Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı katıldı.

Toplantıda Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilci Güneş Onar da yer aldı.