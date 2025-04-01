Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Tatlısu Ot Kültür Festivali, “Yeniden Doğaya Dönüş” temasıyla bugün yapılıyor.

Tatlısu Belediyesi’nin, Final Organizasyon'un katkılarıyla düzenlediği festivalde, Kıbrıs Türk kültürüne özgü yiyecekler, el sanatları, canlı imalatlar, eğlenceli gösteriler ve konserler yer alacak. Festival saat 10.00'da başlayacak ve gün boyu sürecek.

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, festivalle ilgili basın toplantısında, Kıbrıs’ın en önemli kültürel etkinliklerinden biri olan Ot Festivali’nin bu yıl da zengin içeriğiyle dikkat çektiğini belirterek festivalin, sadece eğlence etkinliği olmadığını, aynı zamanda doğaya dönüş ve sağlıklı beslenme bilincinin artırılması açısından da büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulamıştı.

Yenilebilir ot çeşitlerinin tanıtılmasının ve sofralara taşınmasının festivalin temel amaçlarından biri olduğunu söyleyen Orçan, yanlış beslenme ve stresin, kanser gibi ciddi sağlık sorunlarını artırdığını belirtmişti.