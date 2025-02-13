Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Tatlısu Belediyesi ile iş birliği içinde Tatlısu Sağlık Odası’nı yeniden faaliyete geçirdiklerini duyurdu. Uzun yıllardır hekimin bulunmadığı sağlık odasında hasta kabulüne başlandığını belirten Bakan Dinçyürek, bölgenin hızla geliştiğini ve sağlık hizmetlerine olan ihtiyacın arttığını vurguladı.

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ile birlikte bölgedeki sağlık altyapısını geliştirmek için çalışmalar yürüttüklerini aktaran Dinçyürek, “Aşağıda 112 komuta merkezinin bulunduğu alanı geliştirecek, kapasitesini artıracak ve modernize edeceğiz. Tatlısu Sağlık Merkezi’ni kurarak daha kapsamlı bir sağlık hizmeti sunacağız” dedi.

Dinçyürek, Bölge Belediye Başkanı Sayın Hayri Orçan'la ve ekibiyle iş birliği yapıyoruz. Onlara da bu yakın çalışma ortamından ve desteklerinden dolayı teşekkür ederim.

Tekrardan adım adım verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. Sayın Başbakan'ın bizlere verdiği talimatla, adanın her noktasındaki insanımızın evine yakın, kendine yakın bölgede hizmet vermeye devam ediyoruz dedi.

Yeni Ambulans Müjdesi

Bakan Dinçyürek, bölgeye sağlık hizmetlerini güçlendirmek adına yeni bir ambulans tahsis edildiğini duyurdu. Mevcut ambulansın artık hizmet veremeyecek kadar yıprandığını belirten Dinçyürek, “Yarın 112’de görev yapan şoför arkadaşlarımız Lefkoşa’daki merkeze müracaat edecek ve yeni bir ambulansı teslim alacaklar. Bölge halkına hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Yeni Diş Ünitesi Kurulacak

Tatlısu’da yıllardır atıl durumda bulunan eski diş ünitesinin yerine, yeni sağlık merkezi içinde modern bir diş ünitesi kurulacağını açıklayan Dinçyürek, belirli günlerde diş ekibinin bölgeye gelerek hizmet vereceğini söyledi. “Bölge halkının ağız ve diş sağlığı konusunda da hizmet almasını sağlayacağız” dedi.

Başkan Orçan: “Dinçyürek sayesinde on yıldır bekleyen bu hizmet nihayet bölgeye ulaştı”

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Bakan Dinçyürek’e teşekkür ederek, verilen sözlerin hızla yerine getirilmesinin bölge halkı için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirtti. “Sağlık Bakanımızın hızlı aksiyonu sayesinde on yıldır bekleyen bu hizmet nihayet bölgeye ulaştı. Yeni ambulans da sağlık hizmetlerinin etkinliğini artıracak. İş birliği içinde kaliteli ve sürdürülebilir bir sağlık hizmeti sunacağımıza inanıyorum” dedi.

Başkan Orçan, “Hizmetlerin devam etmesini ve bölgemize daha fazla hekimin atanmasını temenni ediyorum. Bugüne kadar verilen sözler tutuldu, bunun da arkasında durulacağına inancımız tam” ifadelerini kullanarak, Tatlısu halkı adına teşekkür etti.