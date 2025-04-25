Tatlısu Belediyesinin öncülüğünde hayata geçirilecek hastane, poliklinik, kolej ve cami projeleri için temel atma töreni yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tatlısu Belediye Başkanı Ahmet Hayri Orçan, törende yaptığı konuşmada, projelerin bölge halkının uzun süredir beklediği ihtiyaçlara cevap vereceğini vurgulayarak, bu yatırımların bölgeye katma değer kazandıracağını belirtti.

Törende konuşan yatırımcı firma Cyprus Constructions - California Trading Ltd. Direktörü Salih Kayım, bölgedeki eksikleri tamamlamak için çalıştıklarını ifade etti. “Talep edilen, ihtiyaç duyulan ne varsa, halkın faydasına olan her projeyi hayata geçireceğiz.” diyen Kayım, projelerin kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

Açılışa katılan Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Selahaddin Bayırkan ise, “Bölgenin kalkınmasına katkı sağlayan her yatırım, bizim için değerlidir. Yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Bölgenin gelişimine katkı sağlayan bu tarz adımlar desteklenmeli.” ifadelerini kullandı.