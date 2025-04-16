Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da hastaneye kaldırıldı.

Kalp ana damarında yırtılma meydana gelen TBMM Başkanvekili Önder, ameliyata alındı.

Önder'in geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle müdahale için Şişli'deki özel bir hastaneye götürülmesinin ardından yakınları ve sevenleri de hastaneye gitti.

Bilgi almak için hastaneye gidenler arasında DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, sanatçı Yavuz Bingöl, milletvekilleri ve bazı partililer yer aldı.