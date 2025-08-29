TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve bölgedeki insani kriz nedeniyle Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'deki insani trajediye ilişkin milletvekillerini bilgilendirecek.
TRT Haber’in aktardığına göre Genel Kurul, saat 14.00'te olağanüstü gündemle açılacak.
Gazze birleşimini, Kurtulmuş yönetecek ve değerlendirmelerde bulunacak.
Fidan, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım, açlık ve sürgün politikasına ilişkin meclisi bilgilendirecek.
İsrail’in saldırılarında, Gazze'de çoğu bebek, kadın 60 binden fazla sivil öldü, yaklaşık 150 bin sivil ise yaralandı.
Toplantıya, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri ile milletvekilleri de katılacak.
Meclis'teki Gazze özel oturumunda, İsrail'in insanlık dışı saldırılarına tepki ve kınama bildirisi yayınlanması bekleniyor.