Türkiye'de işsizlik oranı, temmuzda bir önceki aya göre 0,4 puan azalışla yüzde 8 olarak tespit edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, temmuzda bir önceki aya kıyasla 164 bin azalışla 2 milyon 828 bin kişi olarak belirlendi. İşsizlik oranı da 0,4 puan azalışla yüzde 8 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,5, kadınlarda yüzde 10,9 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 15 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 11,3, kadınlarda yüzde 21,7 olarak hesaplandı.

-İstihdam oranı aynı yüzde 49,1

TÜİK istatistiklerine göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, temmuzda bir önceki aya göre 18 bin kişi artarak 32 milyon 582 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise aynı seviyede kalarak yüzde 49,1 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,1 iken, kadınlarda yüzde 32,4 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü temmuzda bir önceki aya göre 146 bin kişi azalarak 35 milyon 410 bin kişi oldu. İş gücüne katılma oranı da 0,3 gerileyerek yüzde 53,3 olarak belirlendi. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,6 iken, kadınlarda yüzde 36,4 olarak hesaplandı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, temmuzda bir önceki aya göre 1,2 saat artarak 42,6 saat oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, temmuzda aylık bazda 3,1 puan azalarak yüzde 29,6 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,1 iken, işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 19,9 olarak tahmin edildi.