TBMM Genel Kurulunda, yarın 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanı seçimi gerçekleştirilecek. 5 adayın yarışacağı 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanı seçimi gizli oyla yapılacak.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre AK Parti, TBMM Başkanı ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'u aday gösterdi.

CHP, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın; DEM Parti, Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar'ın; İYİ Parti, İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı'nın; Yeni Yol Partisi ise Samsun Milletvekili Mehmet Karaman'ın ismini meclis başkanı adayı olarak TBMM'ye bildirdi.

TBMM Genel Kurulunda yarın gerçekleştirilecek ve 5 adayın yarışacağı seçim, gizli oyla yapılacak.

İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte ikisi ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranacak.

Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, TBMM Başkanı seçilecek.

Meclis Başkanları

TBMM Başkanlığını bugüne kadar 30 milletvekili üstlendi. 28. Dönem ikinci devre için Numan Kurtulmuş'un dışında birinin seçilmesi halinde, bu kişi 31. TBMM Başkanı olacak.

İlk TBMM Başkanı ve Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten bu yana görev yapan başkanlar arasında en uzun süre görevde kalan Mustafa Abdülhalik Renda oldu. İlk kez 1935'te başkan seçilen Renda, 1946'ya kadar kesintisiz yeniden seçilerek 11 yıl görev yaptı.

En kısa süre görev yapan TBMM Başkanı ise 2 ay 1 haftalık göreviyle İsmet Sezgin oldu.

En fazla TBMM Başkanı çıkaran il İstanbul oldu. Seçim çevresi İstanbul olan Ali Fethi Okyar, Kazım Karabekir, Ferruh Bozbeyli, İsmail Kahraman ve Numan Kurtulmuş TBMM Başkanlığı görevini üstlendi.