Alithia, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, “Kıbrıs sorununda da değerlendirilmesi için Türkiye-AB ilişkilerinin ileri götürülmesinden yana olduğunu” söylemesine rağmen Avrupa Konseyi (zirve) toplantısında, Almanya’nın, karar metnine Türkiye-AB ilişkileriyle ilgili bir paragraf eklenmesi önerisine itiraz ettiğine dikkat çekti.

Haberi “Miçotakis Zirve Toplantısına Dahil Edilmesine Olumlu Bakarken Hristodulidis Türkiye-AB İlişkilerine Engel” başlığıyla birinci sayfasından aktaran gazete Hristodulidis’in bu hamleyi, Genel Sekreter’in Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in, müzakerelerin yeniden başlaması için ortak zemin olup olmadığını araştırdığı bir dönemde yaptığını vurguladı.

Gazete Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Almanya’nın karar metnine ilgili eklemenin yapılması önerisinin Yunanistan için sorun olmadığını “Mevcut TC-AB ilişkileri çerçevesini karar metnine yansıtabilirdik. Biz buna olumlu bakardık.” sözüyle ortaya koyarken Hristodulidis’in TC-AB ilişkilerinde sarsıntı yarattığına işaret etti. Hristodulidis’in seçim kampanyasında, müzakere masasına yarın bile oturmaya hazır olduğunu söylemesine rağmen AB Türkiye ile ilişkilerini normalleştirmeye kalkıştığında “duvar ördüğüne” dikkat çekti.

Haberde Yunanistan ve Miçotakis hükümetinin son dönemdeki taktiğinin, Türkiye ile ilişkilerini normalleştirme niyetini açıkça ortaya koyduğuna dikkat çekildi. Yunanistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesinin, Kıbrıs sorununa da yardımcı olabileceğine işaret edildi ve aynı şeyin Türkiye-Avrupa ilişkileriyle de olabileceğine vurgu yapıldı.

Geçen perşembe ve cuma günleri Brüksel’de yer alan Avrupa Konseyi Zirve toplantısı çerçevesinde yapılan istişareler sonrasında AB liderlerinin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileriyle ilgili görüşmeleri ve konuya karar metninde yer verilmesini nisan ayındaki Zirveye bırakma kararı aldığı kaydedildi.

Öte yandan Fileleftheros “yeterli zaman olmadığı için bu haftaki Konsey toplantısında yapılamayan” Türkiye-AB ilişkileriyle ilgili stratejik görüşmenin nisandaki olağanüstü zirvede, karar metni yayınlanmadan önce yapılmasının hedeflendiğini yazdı.

Habere göre aralık ayından beri beklemede olan stratejik görüşmenin hazırlıklarına ileriki dönemde, Komisyonun ve daha çok ülkenin katılabileceği değerlendiriliyor. Bu yaklaşımdaki mantık Türkiye’ye, Kıbrıs sorunuyla da ilgili jestlerde bulunması için zaman tanınmasıdır.

Rum yönetimi Türkiye-AB ilişkileriyle ilgili bir pozitif ajandaya itiraz etmedi ancak Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin Kıbrıs sorunundaki ilerlemeye göre aşamalı olarak gelişebileceği mesajını verdi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis Avrupa Konseyi toplantısının ikinci gün çalışmalarının başlaması öncesinde yaptığı açıklamada TC-AB ilişkileriyle ilgili görüşmenin nisan’a bırakılması ihtimalini açık bıraktı.

-“Hristodulidis’in beklediği olumlu gelişme…”

Almanya’nın, kararın metnine TC-AB ilişkileriyle ilgili paragraf eklenmesi önerisinden sonra başlayan tartışmanın ne aşamada olduğu sorulan Hristodulidis çalışmaların teknokratik düzeyde devam ettiğini belirtti.

“Biz, Türkiye-AB ilişkilerinde olumlu gelişme görmeyi diğer üye devletlerden daha çok istiyoruz.” diyen Hristodulidis “olumlu gelişme” ile kastettiğini “Avrupa Birliği’nin rolünün güçlendirileceği, adım adım ilerleyecek bir yaklaşımla Kıbrıs sorunundan da geçen, karşılıklı fayda durumunu gündeme getirecek olumlu gelişme” cümlesiyle tarif etti.

Nikos Hristodulidis BM Genel Sekreteri Antonilo Guterres ile görüşmesini değerlendirirken ise “Zorlukları, sorunları, meydan okumaları biliyoruz ancak bundan sonra atılacak somut adımları da görüştük. Çok yakında, nisan ayı içerisinde müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlamasına ne kadar yakın olduğumuzu görmemize yardımcı olacak gelişmeler olmasını umuyorum.” dedi.

Fileleftheros AB liderlerinin Türkiye ile ilişkileri önümüzdeki ay görüşme kararı alması ve BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Kıbrıs Temsilcisi Maria Angela Holguin’in, Türkiye’deki yerel seçimlerden önce pek bir şey olamayacağı görüşünde olması nedeniyle nisan ayının Kıbrıs sorunu ve Türkiye-AB ilişkileriyle ilgili gelişme ve hareketler açısından belirleyici görüldüğünü yazdı.

Gazeteye göre nisan senaryosu, Türkiye-AB ilişkilerinin Kıbrıs sorununda hareketliliğe yardımcı olacağının umulmasından ve iki tabloda hareket etmesine olanak tanıyacağından Rum yönetiminin de işine geliyor.

Politis haberi “Türkiye-Avrupa İlişkileriyle İlgili Yeni Bilgiler Nisan’a” başlığıyla verdi ve Rum yönetiminin, TC-AB ilişkilerinin görüşülmesi ve karar metnine eklenmesinin nisana bırakılması konusunda Almanya ve Fransa ile eşgüdüm içerisinde olduğunu yazdı.