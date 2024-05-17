Türkiye Cumhuriyeti Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Lefkoşa Belediye Tiyatrosu arasında; özelde tiyatro, genelde kültür-sanat alanında işbirliği protokolü imzalandı.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda dün imzalanan protokole, TC Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü adına Genel Müdür Yardımcısı ve Baş Rejisör Sükun Işıtan, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu adına da Lefkoşa Türk Belediyesi Kültür- Sanat ve Tiyatro Şube Amiri Kıymet Karabiber imza koydu.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre imza törenine; TC Devlet Tiyatroları Genel Sanat Teknik Müdürü Hakan Dündar, Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Muavini Ulaş Ersoy ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu sanatçıları da katıldı.

Protokol çerçevesinde; kurumlar karşılıklı ve eşitlik ilkesine dayalı tiyatro ve kültür-sanat alanında işbirliği yapmayı, kültür-sanat ve tiyatro yolu ile turizmin kültürel-sanatsal boyutuna katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirtti.

Açıklamada, protokol çerçevesinde tarafların düzenleyecekleri kültür sanat etkinliklerine eşitlik ilkesi çerçevesinde birbirlerini karşılıklı davet edeceği belirtildi.

Protokol kapsamında, kurumlar, tiyatro sanatının etik ve estetik ilkeler doğrultusunda, evrensel sanat disiplinleri ve normları çerçevesinde gelişmesi ve yaygınlaşmasına imkân sağlayacak şekilde; deneyim ve bilgi alışverişi yapacak.