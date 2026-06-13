Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, Türkiye'den görevli gelerek KKTC'de görevini tamamlayan öğretmenleri uğurlamak amacıyla resepsiyon düzenledi.

“Yurtdışı Görevi Sona Eren Öğretmenlere Veda” resepsiyonu, bugün Girne Öğretmenevi’nde Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti.

Etkinlikte, öğretmenlerin yanında, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Murad Aktuğ, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Mithat Tekçam, Milli Eğitim Bakanlığı bürokratları ve Büyükelçilik yetkilileri katıldı.

Resepsiyonda, Bakanlıklar Arası Ortak Kültür Komisyonu kararıyla KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda beş yıllık görevlerini tamamlayan öğretmenlere belge ve plaket takdim edildi.

- Başçeri

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, burada yaptığı konuşmada, KKTC’de görev yapan öğretmenlerin Türkiye’yi layıkıyla temsil ettiğini belirterek, gösterdikleri fedakarlık ve özveri için teşekkür etti.

Başçeri, İngiliz sömürge döneminden itibaren Türkiye’den gelen öğretmenlerin adada görev yaptığını, eğitime katkı sağladığını ve Kıbrıs Türk halkının mücadelesine destek verdiğini kaydederek, KKTC’de görev yapan öğretmenlerin, 1959-1961 yıllarında adada bulunan öğretmen Arif Nihat Asya ile şehit öğretmen Kemal Özalper’in temsil ettiği gelenekten geldiğini belirtti.

“Bu, basit bir öğretmenlik ve öğrenciye eğitim verme işi değildir. Bu bir misyondur.” diyen Başçeri, “Türkiye ile KKTC arasındaki denizin tek milleti hiçbir zaman ayıramayacağını” söyledi.

Öğretmenlerin, bu süreçte ailelerinden ve ülkelerinden uzakta kaldığını dile getiren Başçeri, görev sürelerini tamamlayan öğretmenlere bundan sonraki yaşamlarında sağlık, huzur ve esenlik diledi.

- Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise, Türkiye’den gelerek KKTC’de görev yapan öğretmenlerin, çocukların eğitimine ve Kıbrıs Türk halkının toplumsal gelişimine önemli katkı sağladığını belirtti.

Çavuşoğlu, bu amaç uğruna, öğretmenlerin ailelerini ve yaşamlarını bırakarak KKTC’ye gelmelerinin büyük bir özveri olduğunu vurguladı; teşekkürlerini sundu.

Türkiye ile Kıbrıs Türk halkı arasındaki bağın tarih boyunca devam ettiğini, Türkiye’den gelen öğretmenlerin uzun yıllardır Kıbrıs Türk halkının eğitimine, akademik gelişimine, mücadele ruhuna ve sosyal-kültürel varlığının korunmasına destek verdiğini kaydeden Çavuşoğlu, “Arada sadece bir deniz vardır. Gönül bağı hiçbir zaman kopmamıştır.” dedi.

Çavuşoğlu, araştırmalarına göre 1930’lu yıllardan itibaren Türkiye’den Kıbrıs’a yoğun biçimde öğretmen gelmeye başladığını belirterek, zaman içerisinde yerel öğretmenlerin birçok branştaki ihtiyacı karşılamaya başladığını ancak bugüne kadar Türkiye’den gelen binlerce öğretmenin eğitim sistemindeki eksikliklerin giderilmesine katkı koyduğunu ifade etti.

Türkiye üniversitelerinin kapılarını da Kıbrıslı Türk öğrencilere açtığını kaydeden Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk halkının önemli bir bölümünün Türkiye’de eğitim aldığını, Türkiye’de sosyal, ekonomik, akademik kalkınma ve varlık için hep birlikte mücadele edildiğini belirtti.

Kıbrıs Türk halkının uluslararası alanda karşılaştığı sorunların Türkiye’nin ilgili kurumları ve diplomatik temsilcilikleriyle iş birliği içinde aşılmaya çalışıldığını kaydeden Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk halkının dünyada hak ettiği yere ulaşması için Türkiye ile birlikte mücadele etmeyi sürdüreceklerini belirtti.

- Tekçam

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Mithat Tekçam ise, KKTC’de görev yapan öğretmenlerin Türkiye ile KKTC arasında kurulan gönül köprüsünün güçlenmesine katkı sağladığını belirtti.

Tekçam, öğretmenlerin beş yıl boyunca bilgi ve birikimlerini öğrencilere aktardığını, eğitim camiasına değer kattığını, sevgi, sabır ve anlayışla görev yaparak ülkede iz bıraktıklarını kaydetti.

Öğretmenlerin eğitimcilik görevlerinin yanı sıra ülkede kültür elçisi, dost ve aile ferdi olarak da kabul gördüğünü belirten Tekçam, öğrencilerin ve meslektaşlarının yaşamında bıraktıkları izlerin yıllar geçse de silinmeyeceğini ifade etti.

Öğretmenlerin yeni görev yerlerinde de aynı özveriyle çalışacağına inandığını belirten Tekçam, emekleri için teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

- Tekin

Görev süresini tamamlayan öğretmenler adına konuşan Neşe Tekin ise, KKTC’de geçirdikleri sürede öğrencilerin gelişimine katkı sağlamanın, başarılarına tanıklık etmenin meslek yaşamlarının en değerli kazanımlarından biri olduğunu söyledi.

Tekin, yurt dışı görevleri boyunca yalnızca öğretmenlik sorumluluğunu üstlenmediklerini, Türkiye’nin kültürünü, değerlerini ve eğitim anlayışını da temsil ettiklerini kaydetti; görevlerini Mustafa Kemal Atatürk’ün “Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.” sözü doğrultusunda yürüttüklerini ifade etti.

KKTC ile Türkiye arasındaki bağın yalnızca coğrafi veya siyasi olmadığını, bu ilişkinin ortak tarih, kültür ve değerlerden doğan güçlü bir gönül bağına dayandığını kaydeden Tekin, “Bugün KKTC’deki görevimize veda ediyor olsak da kalbimizin bir parçası daima bu güzel ülkede kalacak.” dedi.

Konuşmaların ardından öğretmenlere teşekkür belgesi ve plaketleri takdim edildi.