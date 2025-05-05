Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Özdil ile Pakistan, Azerbaycan ve Afganistan’daki vâkıfa bağlı okullardan gelen öğrencileri kabul etti.

Ali Murat Başçeri, büyükelçilik konutundaki kabulde yaptığı konuşmada, festivale katılan Türkiye Maarif Vakfı ve öğrencilere teşekkür ederek, duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

1-4 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen TEKNOFEST’in ülkede büyük bir coşkuyla yapıldığını söyleyen Başçeri, festivale katılımın beklentilerin üzerinde olduğunu vurgulayarak, açıklanan verilere göre, dört gün boyunca festivali 225 bin kişinin ziyaret ettiğini kaydetti.

Vakıf okul temsilcilerini, TEKNOFEST’e katılmalarından dolayı kutlayan Başçeri, KKTC’de başarılı çalışmalara imza atan Türkiye Maarif Vakfı’nın faaliyetlerine devam edeceğini ifade etti.

Başçeri, Türkiye Maarif Vakfı’nın KKTC’de bir ilkokulun yanı sıra, ortaöğretim düzeyinde faaliyete geçecek yeni okullarla adadaki eğitim alanına kalite ve başarı taşımasından mutluluk duyduklarını dile getirdi.

-Özdil: “TEKNOFEST bizim için önemli bir fırsat”

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Özdil de kabulden dolayı Büyükelçi Başçeri’ye teşekkür etti. TEKNOFEST KKTC’nin vakıf için önemli bir etkinlik olduğunu belirten Özdil, öğrencilerin yalnızca teknoloji tüketicisi değil, aynı zamanda üretici olmalarını istediklerini ve bu nedenle TEKNOFEST’in kendileri için büyük bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Festivalin KKTC’de düzenlenmesinin kendileri açısından ayrı bir anlam taşıdığını vurgulayan Özdil, “Bu kardeşlerimizin KKTC’deki kardeşleriyle bir araya gelmeleri bizim için ayrıca önemliydi.” dedi.

Pakistan, Azerbaycan ve Afganistan’dan katılan öğrencilerin çok güzel projeler sunduğunu söyleyen Özdil, Pakistan’dan gelen öğrencilerin projesinin ortaokullar arasında sosyal inovasyon kategorisinde birinci olduğunu ve ödül aldığını belirtti.

Konuşmaların ardından konut önünde anı fotoğrafı çektirildi.