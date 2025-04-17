Türkiye Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunanistan'ın ilan ettiği "Deniz Mekansal Planlaması"nın uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, "Türkiye, bölgede adil, hakkaniyetli ve uluslararası hukuk ilkelerine uygun bir deniz yetki paylaşımının ancak karşılıklı diyalog ve iyi niyet çerçevesinde mümkün olabileceğini savunmaktadır." ifadelerini kullandı.

MSB kaynakları, Isparta'daki 40'ıncı Komando Eğitim Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye ile İsrail arasındaki "Çatışmasızlık Mekanizması" görüşmelerine yönelik soruları yanıtlayan Bakanlık kaynakları, şunları kaydetti:

"Suriye'de istenmeyen olayların yaşanmaması için bir çatışmasızlık mekanizması kurulması konusunda Azerbaycan'da ilk teknik görüşme yapılmıştır. Türkiye ve İsrail arasındaki 'çatışmasızlık mekanizması', bir 'normalleşme' değil, Suriye'deki askeri faaliyetlerin güvenli ve kontrollü bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve istenmeyen olayları önlemek için iki ülke arasında doğrudan bir çatışmayı engellemeyi amaçlayan bir iletişim ve koordinasyon yapısıdır. Bu mekanizma gerilimin tırmanmasının önüne geçmek, yanlış anlaşılmaları önlemek, bölgede istikrarı korumak ve sahada icra edilen faaliyetler konusunda iki ülkenin birbirini bilgilendirmesi suretiyle bir çatışma ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla kurulmaktadır."

- "Deniz Mekansal Planlaması"

Yunanistan tarafından duyurulan, "Deniz Mekansal Planlaması" ile ilgili soruları yanıtlayan Bakanlık kaynakları, şunları söyledi:

"Yunanistan tarafından son dönemde kamuoyuna duyurulan 'Deniz Mekansal Planlaması' çerçevesinde Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ne yönelik bazı hukuki dayanağı bulunmayan ve uluslararası hukuka aykırı girişimler tarafımızca dikkatle izlenmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimizin korunması yönündeki kararlılığımız tamdır. Yunanistan'ın deniz yetki alanlarıyla ilgili olarak tek taraflı olarak gerçekleştirdiği bu tür planlamalar, uluslararası hukuka aykırıdır. Türkiye, bölgede adil, hakkaniyetli ve uluslararası hukuk ilkelerine uygun bir deniz yetki paylaşımının ancak karşılıklı diyalog ve iyi niyet çerçevesinde mümkün olabileceğini savunmaktadır. Yunanistan'ın mevcut anlaşmazlıkları göz ardı eden ve Türk tarafının haklarını ihlal eden tek yanlı tasarrufları, iddiaları ve açıklamaları kabul edilemez. Bu açıklamalar, ülkemiz açısından hiçbir hukuki sonuç doğurmamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, Mavi Vatan anlayışı doğrultusunda, Türkiye'nin deniz yetki alanlarında her türlü hak ve menfaatini korumaya yönelik görevini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bu çerçevede, bölgedeki gelişmeler yakından takip edilmekte, ihtiyaç duyulması halinde gerekli tedbirler ivedilikle alınmaktadır."

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitrios Hupis'in, "Türkiye'ye 5 dakika içinde müdahale etmeye hazırız" şeklindeki sözlerinin sorulması üzerine, "Gerçekliğine kendilerinin dahi inanmadığı, kendilerini gülünç duruma düşüren açıklamalara cevap vermemizi beklemeyin." dedi.

- Karadeniz'in güvenliği

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Karadeniz güvenliğine ilişkin Ankara'da gerçekleşen toplantıyla ilgili olarak da şu bilgileri paylaştı:

"Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın ateşkesle sonuçlanması halinde, gönüllü ülkeler tarafından barış ortamının muhafazasını sağlamak maksadıyla bir dizi faaliyet icra edilmektedir. Türkiye, barışın tesisi için gayretlerini Gönüllüler Koalisyonu'nda da sürdürmekte olup, Karadeniz'deki barış ortamının muhafazası amacıyla askeri planlamaların deniz boyutuna liderlik etmektedir. Bu kapsamda, 15-16 Nisan tarihlerinde Genelkurmay Başkanlığı koordinatörlüğünde Ankara'da bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantıya ülkemiz dahil toplam 21 ülkeden 39 yabancı temsilci katılmıştır. Anılan toplantıda, Karadeniz'in güvenliğinin sağlanması için ülke temsilcileriyle, Türkiye'nin deniz boyutundaki planlama faaliyetlerine liderlik etmeye devam etmesi ile Montrö Sözleşmesinin barış anlaşması imzalanmadığı sürece mevcut haliyle uygulanması ve planlamada bu hususun esas alınması konularında mutabık kalınmıştır."

- Türkiye-Irak 5'inci Güvenlik Toplantısı

Türkiye-Irak arasında gerçekleşen 5'inci Güvenlik Toplantısı'na yönelik sorular üzerine kaynaklar, şu bilgileri paylaştı:

"Irak'la güvenlik ve terörle mücadele odaklı temaslarımızın kurumsallaşmasına katkı sağlayan bir platform olarak gördüğümüz Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması'nın 5'inci toplantısı Antalya Diplomasi Forumu'nda icra edilmiştir. Söz konusu toplantı oldukça olumlu bir havada geçmiş ve iki dost ve kardeş ülke arasındaki stratejik konular enine boyuna masaya yatırılmıştır. Toplantıda askeri, sınır güvenliği, terörle mücadele, savunma sanayii alanlarında eşgüdüm ve işbirliğini arttırılması konularında mutabık kalınmış, PKK'nın her iki ülke için de tehdit oluşturduğu, biran öne fesih ve silah bırakma işlemlerinin tamamlanması gerektiği ifade edilmiştir."