Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini yüzde 37'de sabit tutma kararı aldı.
TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında düzenlendi. TCMB faiz kararını toplantısı sonrası açıkladı.
TCMB, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37'de sabit bıraktı.
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyordu.
TCMB, temmuz ayında politika faizini yüzde 37'de sabit tutmuştu.