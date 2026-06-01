Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nün, çocukların yalnızca kutlandığı değil; haklarının, ihtiyaçlarının ve karşı karşıya bırakıldıkları sorunların da konuşulması gereken önemli bir gün olduğunu vurguladı.

TDP tarafından 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla yayımlanan mesajda, ülkedeki birçok çocuğun yoksulluk, eğitimde fırsat eşitsizliği, ihmalkarlık, şiddet, istismar ve güvensiz yaşam koşullarıyla karşı karşıya kaldığı ileri sürüldü. Çocukların korunması gereken yerde zarar gördüğü savunulan açıklamada güven duyması gereken kurumlara olan inancın sarsıldığı her olayın toplum adına büyük bir yara olduğu ifade edildi.

“Bir ülkenin çocuklarına sunduğu yaşam koşulları, o ülkenin geleceğe ne kadar hazır olduğunun en önemli göstergesidir. Çocukların güvenli, sağlıklı, eşit ve nitelikli bir yaşam hakkına erişebilmesi devletin ve toplumun ortak sorumluluğudur.” denilen açıklamada, TDP’nin her çocuğun güven içinde büyüyebildiği, nitelikli eğitime ulaşabildiği, istismar ve şiddetten korunduğu, sosyal ve kültürel yaşamın eşit bir parçası olabildiği bir ülke için mücadele etmeye devam edeceği vurgulandı.

Çocukların sesi duyulmadan, hakları korunmadan ve geleceği güvence altına alınmadan adil bir toplumu kurulamayacağı kaydedilen açıklamada, “Çünkü çocuklar sadece yarının değil, bugünün de yurttaşlarıdır. TDP olarak tüm çocukların Dünya Çocuk Günü’nü kutluyor; çocukların korkusuzca büyüdüğü, umutla geleceğe baktığı bir ülke için çalışmaya devam edeceğimizi vurguluyoruz.” ifadeleri yer aldı.