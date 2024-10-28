Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Yasemin Çobanoğlu, Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakımı’nda yaşanan ve 1 bebeğin ölümü, 6 bebeğin de entübe edilmesiyle devam eden olayın, aynı zamanda “iş sağlığı ve güvenliği krizi” olduğunu kaydetti.

Çobanoğlu yazılı açıklamasında, kuralları uygulayamayanın Sağlık Bakanlığı, denetlemeyenin ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olduğunu iddia etti.

Çobanoğlu, yaşananları “skandal” olarak niteleyerek, olayın “iş sağlığı ve güvenliği” açısından da değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti, daha önce hastanede yaşanan yangın ve diğer olayları anımsattı.

Hasta güvenliğinin sağlanması gerektiğini ifade eden Çobanoğlu, şöyle devam etti:

“Adli polis, olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatmış, olay yeri incelenerek ana sebep/kök nedenlere ulaşmaya çalışmaktadır. Bu süreçlerde yaşanacak olası eksiklikler, adil bir sonucun ortaya çıkmasını engelleyebilmektedir. Sorumlu tüm bakanların ve bölüm şeflerinin derhal istifa etmesi ve soruşturma kapsamında soruşturulmaları gerekiyor.”