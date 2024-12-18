Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, hükümetin hayat pahalılığı artışını yılda iki kez ve konsolide yapılmadan yansıtmak için harekete geçmesini eleştirdi ve erken seçim çağrısı yaptı.

Yazılı açıklama yapan Özkunt, “Bütçede kaynak yaratamayan hükümet yine işin kolayına kaçarak çalışan ve emekli maaşlarına göz dikmiştir” diyerek, “Kıbrıs Türk halkının toplumsal varlığının sistemsel olarak dinamitlenmesine taşeronluk yapıldığını" ileri sürdü.

Özkunt, "dağıtılan binlerce vatandaşlık ile Kıbrıslı Türklerin kendi topraklarında azınlık konumuna düşürüldüğünü, ekonomik darboğaz girdabında kaybolmasına yol açan uygulamalara imza atıldığını" savundu.

Özkunt, ülkede yaklaşık üç yıldan beridir yaşanan hiper enflasyonun; dar ve sabit gelirlilerin alım gücünü eritmeye ve toplumun önemli bir kesimini fakirleştirmeye devam ettiğini söyledi.

Hükümetin “bütçeye yük getiren yüz milyonlarca TL’lik izaz ikram giderlerini ve geçici işçi adı altında kamuya istihdam edilen yüzlerce partizan giderlerini görmezden geldiğini” savunan Özkunt, şu ifadeleri kullandı:

“Öte yandan büyük sermaye kesiminin kıskacında olan UBP-DP-YDP, kayıt dışı ekonominin adını bile anmaktan aciz durumdadır. Türkiye ile imzalanan iktisadi ve mali protokolde öngörülen paranın ülkeye gelmemesi ile de çaresiz duruma düşen hükümet her zamanki gibi elini yine emekçinin cebine atmıştır”

Özkunt, hükümeti, Toplu İş Sözleşmesi hakkını ortadan kaldırmaya çalışmaktan ve hayat pahalılığı ödeneğini kadük duruma düşüren girişimlerinden vazgeçmeye de davet etti.