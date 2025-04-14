Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), AB-Orta Asya Zirvesi'nin ortak sonuç bildirisinde Orta Asya ülkelerinin Kıbrıs konusunda BM Güvenlik Konseyi’nin 541 ve 550 sayılı kararlarına bağlılıklarını teyit ettiklerini belirterek, “İki devletli çözüm hayalini savunanlar, aslında Kıbrıs Türk toplumunun sistemli bir şekilde silinmesini sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), açıklamasında, “Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Türkmenistan gibi Orta Asya ülkeleri tarafından dile getirilen bu tutum, uluslararası hukuk ve egemenlik ilkelerine olan bağlılığın açık bir göstergesi oldu. Aynı zamanda, bu ülkelerin Avrupa Birliği ile ilişkilerini derinleştirme çabasına da işaret ediyor” ifadelerine yer verdi.

-“Tarihimiz boyunca bize söylenen en büyük yalan, bugün geleceğimizi elimizden alıyor”

TDP, açıklamasında, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğine verilen bu desteğin, sadece Türkiye tarafından tanınan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından diplomatik bir yalnızlığı da ortaya koyduğunu” ileri sürerek, “Türk Devletleri Teşkilatı içinde kültürel ve dilsel bağlar kadar uluslararası normlara uyumun da belirleyici olduğunun bir kez daha gözler önüne serildiği” görüşünü savundu.

TDP, devamla şu görüşlere yer verdi:

“Bu metin aynı zamanda, Türkiye’nin bölgede izlediği siyaset ve nüfuzunun, KKTC siyasetini uluslararası zeminde şekillendirmeye yetmediğinin açık bir göstergesidir. İki devletli çözüm hayalini savunanlar, aslında Kıbrıs Türk toplumunun sistemli bir şekilde silinmesini sağlıyor. Bayrak edebiyatı üzerinden kimliğimiz, kültürümüz ve toplumsal varlığımız her geçen gün biraz daha kayboluyor. Tarihimiz boyunca bize söylenen en büyük yalan, bugün geleceğimizi elimizden alıyor.”