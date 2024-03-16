Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ile Kıbrıs Türk Orta Öğretim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), özelde eğitimi, genelde ise ülke gündemindeki konularla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

TDP’den verilen bilgiye göre, KTOEÖS Başkanı Selma Eylem ve heyeti, TDP’yi ziyaret ederek, TDP Genel Başkanı Zeki Çeler ve heyeti ile görüştü.

TDP Genel Merkezi’nde yer alan görüşmede, Zeki Çeler’e, TDP Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, Merkez Yürütme Kurulu üyeleri Hasan Umur ve Erman Yaylalı ile Parti Meclisi (PM) üyesi Gülcan Soyluethem eşlik ederken, KTOEÖS Başkanı Selma Eylem’e ise Genel Sekreter Tahir Gökçebel ve sendika Yönetim Kurulu üyeleri eşlik etti.

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, bir ülkenin geleceğinin temel taşının eğitim olduğunu ve yıllardır bu alana gereken önemin verilmediğini gördüklerini belirterek, bundan dolayı da memlekette gelecek nesillerin bir varlık göstermekte zorlandığını ve endişe yaşadıklarını kaydetti.

Çeler, “Eğitim alanındaki Bakanlıklarda ve alt kurumlarda görev alanların ‘Ben yaptım oldu’ mantığı nedeniyle bugünlere gelindi. Daha önceki dönemlerde de bu yapıldı ve sonuçları bugün çok ağır olarak tüm ülkece ödüyoruz. Bu yaklaşım en başından bu yana doğru değildi” dedi.

Çeler, kendilerinin de, orta eğitimde oldukları 1996-97 yıllarında bile tam gün eğitim günlerinde “Ne yiyeceğiz, nereye gideceğiz, nerede bekleyeceğiz” gibi endişeler taşıdıklarını, 2024 yılındaki çocukların hala aynı endişeleri taşımasının gelinen tablonun vahametini ortaya serdiğini kaydetti.

Çeler, “Siz bugün bize elinizde bilimsel ve gerçek verilerle geldiniz. Halbuki bu ‘Ben yaptım olur’ anlayışı bu verilerle çalışmayan, hazırlık yapılmayan bir anlayıştır. Türkiye’de yaşanan acı deprem ve kayıplarımız sonrası oluşan o seferberlik havasını da artık görmüyoruz. Gereken adımların hala atılmaması bunun en büyük göstergesidir” dedi.

KTOEÖS temsilcilerine, “Bizler de sizlerin yetiştirdiği ve bugün ülke yönetimine talip olan kişileriz” diyerek, eğitimin ve öğretmenlerin değerini çok iyi bildiklerini belirten Çeler, “Eğitimdeki tüm aksaklıklar için mücadele ediyorsunuz ancak yöneticiler tarafından suçlanan pozisyona düşüyorsunuz. Bunu görüyoruz. Bizler hem öğretmenlerimizin hem de eğitimin hak ettiği yere gelmesi hem de ülkede yaşanan tüm bu sahte diploma yolsuzluk gibi çürümüşlüklerin bitirilmesi için sizlerle dayanışmaya ve birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.