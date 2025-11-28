Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Malta’da düzenlenen Sosyalist Enternasyonal toplantılarına katıldı.

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Komitesi oturumuyla başlayan toplantıda TDP’yi MYK üyesi Güner Ersen, PM üyesi Kemal Baykallı ve TDP Gençlik Örgütü temsilcisi Ali Azeri temsil etti.

Akdeniz’de yaşanan eşitsizlik, göç ve nüfus hareketleri, enerji politikaları, sınırlar ve bölgesel güvenlik gibi başlıkların ele alındığı toplantıda, bölgedeki gelişmelerin dünya siyasetine yansımalarının da değerlendirildiği belirtildi.