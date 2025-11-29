Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, kardeş parti olarak tanımladığı Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) kurultayının “hem parti hem Türkiye hem de bölge açısından hayırlı sonuçlar doğurması” temennisinde bulundu.

TDP'den verilen bilgiye göre, Zeki Çeler CHP Kurultayına yönelik mesajında, Mustafa Kemal Atatürk’ün siyasal mirasını yaşatan CHP’nin Türkiye’yi daha aydınlık bir geleceğe taşıyacağına inandığını, Türkiye’deki demokrasi mücadelesinin Kıbrıslı Türklere de umut verdiğini belirtti.

Kıbrıslı Türklerin özgürlük, eşitlik ve uluslararası hukuk temelinde çözüm arayışının sürdüğünü belirten Çeler, kurultaydan çıkacak vizyonun “bölgede barışı, karşılıklı saygıyı ve halkların kardeşliğini güçlendireceğini” ifade etti.

-Özkunt

CHP'nin Olağan Kurultayı’na katılan TDP Genel Sekreteri Nevzat Özkunt kurultayın hem Türkiye hem de bölge açısından “tarihi bir gün” niteliğinde olduğunu söyledi.

Özkunt, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu CHP’nin bugün Türkiye’yi demokrasiye, hukuka, özgürlüklere ve esenliğe yeniden kavuşturmak için önemli bir mücadele yürüttüğünü vurgulayarak, “Halkı ile birlikte her geçen gün gücüne güç katıyor. Yolunuz açık olsun.” ifadelerini kullandı.

Özkunt, kardeş sosyal demokrat parti olarak TDP’yi kurultayda temsil etmekten onur duyduğunu söyledi.