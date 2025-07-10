Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'nın, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) nezdinde 2026 yılı Türk Dünyası Turizm Başkenti ilan edildiğini belirterek, "Bu ünvanın, Ankara'nın sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginlikleri Türk dünyasıyla daha da derinlemesine paylaşmamıza vesile olacağına inanıyorum." dedi.

TDT Turizm Bakanları 10'uncu Toplantısı'nın kapanış programı kapsamında Etnografya Müzesi bahçesinde akşam yemeği daveti verildi.

Programa, eski Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Türkiye’nin Kültür ve Turizm Bakan Yardımcıları Gökhan Yazgı ve Batuhan Mumcu, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, ilgili ülkelerin büyükelçileri ve Ankara milletvekilleri katıldı.

Ersoy, programda yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin kalbi, aynı zamanda binlerce yıllık geçmişiyle kültürün, sanatın ve medeniyetin başkenti Ankara, Türk Devletleri Teşkilatı nezdinde, 2026 yılı Türk Dünyası Turizm Başkenti ilan edilmiştir. Bu ünvanın, Ankara'nın sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginlikleri Türk dünyasıyla daha da derinlemesine paylaşmamıza vesile olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

-Ömüraliyev: “Turizm Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zapt imzalandı”

TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev de toplantı kapsamında Türk dünyası genelinde turizmi stratejik bir öncelik olarak ilerletme konusundaki ortak kararlılığın bir kez daha teyit edildiğini kaydederek, toplantıda yalnızca fikir alışverişinde bulunmakla kalmadıklarını aynı zamanda somut ilerlemeler de kaydettiklerini söyledi.

Bu adımlar arasında Turizm Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nın imzalanması, Ankara Bildirisi'nin kabul edilmesi ve ortak müze kartının hayata geçirilmesi amacıyla bir çalışma grubunun kurulmasının yer aldığını belirten Ömüraliyev, "Bu adımların, ortak vizyonumuzu gerçeğe dönüştürme yolunda bizleri daha da yakınlaştıracağından hiç şüphem yoktur." diye konuştu.

Ankara'nın "Türk Dünyası Turizm Başkenti" olarak ilan edilmesine ilişkin Ömüraliyev, "Bu kararın, Türk dünyasının ortak kültürel mirasının tanıtımı çabalarımıza büyük katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ömüraliyev, 2019-2022 yılları arasında Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi olarak görev yaptığı zamanlara değinerek, bu dönemde unutulmaz anılar yaşadığını ve Ankara'ya karşı derin bir sevgi geliştirdiğini dile getirdi.