Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin önemli isimlerinden, iş dünyasının duayenlerinden, Birinci Holding’in kurucusu ve Birinci ailesinin büyüğü Tekin Birinci’nin vefatı büyük üzüntü yarattı.

Kurucusu olduğu şirketlerle Kıbrıs Türk ekonomi ve ticaret hayatına önemli katkılar sağlayan; ithalat, ihracat ve üretim alanlarında yaptığı yatırımlarla iz bırakan Tekin Birinci için siyasetçiler, kurum ve kuruluş temsilcileri ile sivil toplum örgütlerinden taziye mesajları yayımlandı.

ÜSTEL: “ÜLKEMİZDE KALICI İZLER BIRAKTI”

Başbakan Ünal Üstel, Birinci Medya Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Birinci’nin kıymetli babası, Birinci Grubu’nun kurucusu ve Onursal Başkanı Tekin Birinci’nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Üstel, Tekin Birinci’nin çalışma hayatı boyunca ortaya koyduğu vizyon, girişimcilik ve ülkeye sağladığı katkılarla kalıcı izler bıraktığını ifade ederek, merhuma Allah’tan rahmet, Birinci ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

TATAR: “EKONOMİK HAYATIMIZIN ÖNDE GELEN TEMSİLCİLERİNDENDİ”

Beşinci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Tekin Birinci’nin Kıbrıs Türk ekonomisinin gelişmesine önemli katkılarda bulunduğunu belirtti.

Tatar, “Varoluş mücadelemizde tüm tehlike, sıkıntı, tehdit ve zorluklara göğüs gererek ekonomik hayatımıza yatırımlarıyla katkıda bulunan neslin önde gelen temsilcilerindendi” ifadelerini kullanarak, Birinci ailesine sabır ve başsağlığı diledi.

ÖZTÜRKLER: “GELECEK NESİLLERE ÖRNEK BİR MİRAS BIRAKTI”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Tekin Birinci’nin kurduğu şirketler, gerçekleştirdiği yatırımlar ve ülke ekonomisine kazandırdığı değerlerle öncü bir isim olduğunu kaydetti.

Öztürkler, Birinci’nin girişimci vizyonu, üretkenliği, yardımseverliği ve ülkesine bağlılığıyla gelecek nesillere örnek olacak bir miras bıraktığını belirterek, Ertan Birinci başta olmak üzere Birinci ailesine başsağlığı diledi.

ROGERS: “BU ÜLKE BİR DEĞERİNİ DAHA KAYBETTİ”

Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, Tekin Birinci’nin vefatından büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

Rogers, “Bu ülke bir değerini daha kaybetti. Onu hep içten ve muzip tavırlarıyla hatırlayacağım” ifadelerini kullanarak, ailesine başsağlığı ve sabırlar diledi.

TOROS: “SEVGİ VE SAYGIYLA HATIRLANACAK”

CTP Milletvekili Fikri Toros da aile dostları Tekin Birinci’nin vefatının kendilerini derinden üzdüğünü belirtti.

Toros, Birinci’nin çalışkanlığı, dürüstlüğü, mütevazılığı ve geride bıraktığı dostluklarla her zaman sevgi ve saygıyla hatırlanacağını ifade etti.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Birinci Grubu’nun kurucusu ve Onursal Başkanı Tekin Birinci’nin vefatından duyduğu üzüntüyü paylaşarak, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Çatalköy-Esentepe Belediyesi Başkanı Ceyhun Kırok ve Belediye Meclis Üyeleri, Tekin Birinci’nin üretime, istihdama ve ülkesine hizmete adanmış bir yaşam sürdüğünü belirterek, Birinci ailesine sabır ve başsağlığı mesajı yayımladı.

TEKİN BİRİNCİ’NİN VEFATI BÜYÜK ÜZÜNTÜ YARATTI

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Celal Bayar, Tekin Birinci’yi “Mukavemetçi Mücahit” olarak anarak, ailesine, sevenlerine ve silah arkadaşlarına başsağlığı diledi.

KKTC Galatasaray Taraftar Derneği Başkanı Talat Karapelit ve Yönetim Kurulu, dernek kurucularından Ertan Birinci’nin babası Tekin Birinci’nin vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, ailesine başsağlığı mesajı yayımladı.

Bahar Esintileri Sanat Derneği de Tekin Birinci’nin vefatından duyduğu üzüntüyü paylaşarak, Birinci ailesine başsağlığı diledi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve çeşitli kurumlar tarafından yayımlanan mesajlarda, Tekin Birinci’nin Kıbrıs Türk ekonomisine, ticaret hayatına ve toplumsal yaşama yaptığı katkıların unutulmayacağı vurgulandı.

Tekin Birinci ile yolu kesişen, onunla çalışan ve kendisini yakından tanıyan çok sayıda kişi de sosyal medya hesaplarından Birinci ile olan anılarını ve fotoğraflarını paylaşarak duydukları üzüntüyü dile getirdi. Paylaşımlarda, Birinci’nin çalışkanlığı, dostluğu, mütevazılığı ve Kıbrıs Türk toplumuna kattığı değerler vurgulanarak, ailesine başsağlığı mesajları iletildi.