Cumhurbaşkanlığı himayesinde, TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde bu yıl ilk kez KKTC’de düzenlenen TEKNOFEST KKTC başladı.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olma özelliğini taşıyan TEKNOFEST KKTC Lefkoşa'daki eski Ercan Havalimanı'nda saat 09.00 itibarıyla kapılarını ziyaretçilere açtı.

Lefkoşa’daki eski Ercan Havalimanı’nda düzenlenen festivalin resmi açılışı saat 13.00'te törenle yapılacak. 1-4 Mayıs tarihleri arasında birçok yenilikçi etkinlik ve gösteriyle katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak olan festivalin resmi açılışına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yanı sıra KKTC ve Türkiye’den üst düzey yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Festival boyunca hava araçları sergisinden planetaryuma, pedallı uçuş etkinliklerinden sahne gösterilerine; öğrencilerin ilk kez uçuş deneyimi yaşayacağı “İlk Uçuş” etkinliğinden konserlere kadar çok sayıda aktivite ziyaretçilere sunuluyor.

-Kıbrıs Barış Harekâtı Deneyim Alanı ziyaretçileri tarihte yolculuğa çıkarıyor

Festivalin şu ana kadarki en çok ilgi gören alanlarında biri ise Kıbrıs Barış Harekâtı Deneyim Alanı oldu.

TEKNOFEST KKTC kapsamında hazırlanan Kıbrıs Barış Harekâtı Deneyim Alanı, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nı ziyaretçilere tarihte yolculuğa çıkarırken, sembolik atlayış simülasyonu ile harekâtın kritik anları yeniden yaşatılıyor.

-Genişletilmiş Gerçeklik (XR) Deneyimi

Festivalde yer alan Genişletilmiş Gerçeklik (XR) Deneyim Alanı, ziyaretçilere altı farklı XR teknolojisiyle etkileşimli bilim yolculuğu sunuyor.

Türk Antarktika Araştırma İstasyonu’na yönelik XR deneyimiyle katılımcılar, Türkiye’nin Antarktika’daki bilim üssünü üç boyutlu olarak keşfedebiliyor. TÜRKSAT Uydu Sistemleri XR Deneyimi ise uzaydan dünyaya iletişimin nasıl sağlandığını interaktif bir ortamda gözler önüne seriyor.

-Festival boyunca uçuş gösterileri gerçekleştiriliyor

Festival süresince SOLOTÜRK, Türk Yıldızları, F-4 savaş uçakları, ATAK helikopterleri, HÜRKUŞ, Bayraktar TB2 ve AKINCI gibi hava araçlarının katılımıyla uçuş gösterileri gerçekleştiriliyor.

Festivalde ayrıca KKTC ve Türkiye’den birçok kurum ve kuruluş güncel projelerini ve bilimsel birikimlerini ziyaretçilerle paylaşıyor.