TEKNOFEST KKTC Teknoloji Yarışmaları için başvuru süresi 15 Ocak tarihinde sona eriyor.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenecek KKTC Teknoloji Yarışmaları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde teknoloji ve inovasyon tutkunu katılımcıları bir araya getirecek.

TEKNOFEST KKTC kapsamında düzenlenen Sosyal İnovasyon Yarışması bu yıl toplumsal faydayı artırmayı ve yaşam kalitesini iyileştirmeyi hedefleyen projeler için yer açıyor. Yürütücülüğünü TÜBİTAK’ın üstlendiği yarışma, bireylerin yaratıcı ve yenilikçi fikirlerini hayata geçirerek toplumsal sorunlara çözüm sunmalarını teşvik etmeyi amaçlıyor.

"Hayat Boyu Öğrenme", "Toplum" ve "Güvenlik" olmak üzere üç ana kategoride düzenlenecek Sosyal İnovasyon Yarışması, toplumsal eşitsizlikleri azaltmayı ve yaşam standartlarını iyileştirmeyi hedefleyen projelere odaklanacak. Katılımcılar, yaşam koşullarını geliştiren, toplumsal fayda yaratan ve bireylerin topluma aktif katılımını teşvik eden yenilikçi projelerle yarışmaya katılabilecek.

Sosyal İnovasyon Yarışması’na, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve yurt dışında öğrenim gören tüm ilkokul, ortaokul, lise (Açık Öğretim dahil) ve üniversite öğrencileri (Lisans, Ön Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Açık Öğretim dahil) ile mezunlar başvurabilecek.

Katılımcılar, bireysel olarak başvuru yapabilecekleri gibi, en fazla 6 kişiden oluşan takımlar da kurarak yarışmaya katılabilecek. Sosyal İnovasyon Yarışması, her yaştan katılımcıyı toplumsal zorluklara yaratıcı çözümler geliştirmeye teşvik ederken, gençlere yalnızca ödül kazanma şansı değil, aynı zamanda topluma anlamlı katkılar sunma fırsatı da sunuyor.

TEKNOFEST, tüm teknoloji yarışmalarında olduğu gibi Sosyal İnovasyon Yarışması’nda da farklı eğitim seviyelerine özel büyük ödüller sunuyor. İlkokul düzeyinde birinci olanlar 50 bin TL, ikinci olanlar 40 bin TL, üçüncü olanlar ise 30 bin TL ödül kazanacak. Ortaokul kategorisinde birincilere 60 bin TL, ikincilere 50 bin TL, üçüncülere 40 bin TL ödül verilecek. Lise seviyesinde dereceye girenler için birincilik ödülü 70 bin TL, ikincilik ödülü 60 bin TL, üçüncülük ödülü ise 50 bin TL olarak belirlendi. Üniversite ve üzeri kategoride yarışan birinciler 80 bin TL, ikinciler 70 bin TL, üçüncüler ise 60 bin TL ödülle ödüllendirilecek.

Dünyanın dört bir yanından katılımcıları ağırlayacak TEKNOFEST KKTC Teknoloji Yarışmaları için başvuru süresi 15 Ocak tarihinde sona erecek. Katılımın ücretsiz olduğu etkinliğe dair detaylı bilgi ve başvuru için www.teknofest.org adresini ziyaret edilebilecek.