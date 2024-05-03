Milli Eğitim Bakanlığı ile Telsim iş birliğinde, “İçindeki Yeteneği Keşfet” sloganıyla düzenlenen "Telsim Freezone 10. Liselerarası Müzik Yarışması"nda derece giren öğrencilere ve okullara ödülleri verildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, 25 liseden toplam 29 grubun katıldığı yarışmanın ödül töreni Telsim Ortaköy Genel Merkez Binası’nda düzenlendi.

Törene Milli Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun, Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, Milli Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Projeler Koordinatörü Mustafa Hürses, Metgin Genel Müdürü Engin Yeşilada, Telsim Kurumsal İletişim Müdürü Nil Zorlu Atai, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Personeli Uzay Kıvanç Rıza, sorumlu öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

-Uzun

Milli Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun, bu yıl düzenlenen yarışmaya katılımın hayallerinin üzerinde bir rekorla gerçekleştiğini vurgulayarak gençlerin kültür ve müzik alanında etkili olmalarının çok önemli olduğunu aktardı.

KKTC’de yapılan en büyük gençlik organizasyonun Telsim Freezone Yarışması olduğunu belirten Uzun, titiz ve hassas çalışmalarından dolayı Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ve tüm ekibe teşekkür etti.

Sorumlu müzik öğretmenlerine de teşekkür eden Uzun, ödül alan gençlere hedeflerinin peşini bırakmamaları ve hayallerini küçük tutmamalarını öğütledi.

-Tüz

Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz ise gençleri ağırlamaktan dolayı heyecanlı olduklarını vurgularken, tüm dünyada olduğu gibi KKTC'de de gençlere ve kadınlara yönelik yatırımlar yaptıklarını ve bunun süreceğini kaydetti.

Tüm organizasyonlarında en iyisini yapmayı hedeflediklerini aktaran Tüz, gençleri ve sorumlu müzik öğretmenlerini tebrik etti.

-Yeşilada

Metgin Genel Müdürü Engin Yeşilada da böyle bir organizasyonu hayal ettiklerini fakat Telsim’in çıtayı çok yükselttiğini vurguladı.

Bu yıl, organizasyonun her detayıyla mükemmel olduğunu aktaran Yeşilada, “Bu yıl özel ödülün babam Ekrem Yeşilada adına olmasından dolayı büyük bir mutluluk duydum. Ben ve ailem adına Telsim’e çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

Tüm gençlere müzik yolunda ve hayatlarında başarılar dileyen Yeşilada önemli olanın katılmak olduğunu aktarak tebriklerini sundu.

Konuşmaların ardından, kazanan tüm öğrencilere ve okullara hediyeleriyle birlikte sertifikaları takdim edildi.