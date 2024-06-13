Telsim, Lefkoşa Surlariçi Shop’unu Global Konsept anlayışıyla yenileyerek müşterileriyle buluşturduğunu bildirdi..

Lefkoşa Surlariçi Shop’un açılışına katılanlar arasında, Eski İçişleri Bakanı ve Lefkoşa Milletvekili Ziya Öztürkler, Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ile birçok bürokrat ve iş insanı yer aldı.

Sefer Tüz: “Telsim’in KKTC’de ilk var olduğu binada bulunuyor olmak bizler için çok anlamlı.”

KKTC’de ilkleri yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz diyen Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, “Ülkemize karşı sorumluklarımızı yerine getirerek vergilerini ödüyoruz ve 6 yıldır vergi rekortmeniyiz.” dedi.

Tüz, “Biz şuna inanıyoruz ki sadece ticaret değil sosyal sorumluluk alanlarında da ülkemiz için tüm anlamlı aktivetelerde yer aldık ve bundan sonraki dönemlerde de yer almaya devam ediyor olacağız. Telsim’in KKTC’de ilk var olduğu binada bulunuyor olmak bizler için çok anlamlı. Değerli iş ortağımız Doğan bey’den gelen talep üzerine de binamızı daha anlamlı hale getirerek Global Konseptli olarak Shopumuzu yeniledik ve müşterilerimizin hizmetlerine sunduk.” dedi.