Telsim çalışanlarının her yeni yıl döneminde gönüllülük esasıyla gerçekleştirdikleri Dilek Ağacı Projesi’nde bu kez Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ndeki çocuklar için hediyeler alındı.

Telsim'den yapılan açıklamaya göre, Hediye teslimi sırasında Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, Vodafone İş Biriminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sevim Beşok Esendağlı, KTOÖD Başkanı Günay Kibrit ve üyelerle birlikte Telsim çalışanları hazır bulundu.

KTOÖD Başkanı Günay Kibrit, tüm Telsim ailesine projeye destek verdikleri için teşekkür etti. Projeden mutluluk duyduklarını dile getiren Tanpınar, “Umarız çocuklarımızın bu gülümsemeleri her daim kalıcı olur.” dedi.

-Tanpınar: “Bugün çocuklarımızı yeni yılda hediyelerle sevindirebiliyorsak ne mutlu bizlere”

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, KTOÖD ile yapılan tüm etkinliklerin aile içi etkinliğe dönüştüğünü ve bundan da çok mutlu olduklarını söyledi.

Derneğin çalışmalarını takdirle karşıladıklarını dile getiren Tanpınar, kendilerinin bir nebze de olsa katkısı olursa mutlu olacaklarını belirtti.

Tanpınar, “Yeni yıl demek yeni umutlar demektir. Bu yeni umutlar içerisinde eminim ki derneğimizle birlikte çok daha keyifli işler yapacağız. Bugün çocuklarımızı yeni yılda hediyelerle sevindirebiliyorsak ne mutlu bizlere” ifadelerini kullandı.

Tanpınar, herkesin yeni yılını kutladı.