Terör örgütü PKK, fesih kararını açıkladı. Reuters'ın haberine göre; kongre sonuç bildirgesini yayımlayan terör örgütü, silahları bıraktığını açıkladı.

Geçen hafta kongresini topladığını duyuran terör örgütü, bugün o kongrenin sonuç bildirgesini yayımladı.

Terör örgütü, kendini feshettiğini ve silahları bıraktığını duyurdu.

Reuters'ın haberine göre; terör örgütünün kongreye ilişkin sonuç bildirgesinde, Türk-Kürt ilişkilerinin yeniden dizayn edilmesi çağrısında bulunuldu.

-Süreç Bahçeli'nin çağrısıyla başlamıştı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve Türkiye'de iktidarın "Terörsüz Türkiye" adını verdiği süreçte terör örgütünün kendini feshetmesine ve silah bırakmasına yönelik çağrı İmralı'dan gelmişti.

Bu çağrının ardından PKK kongresini topladığını duyurmuştu.

İki farklı alanda yapıldığı belirtilen kongrenin tam yeri, Öcalan'ın mesajının nasıl iletildiği konularında net bir açıklama yapılmamıştı.

Yapılan ilk açıklamada Öcalan'ın çağrısı temelinde tarihi önemde kararlar alındığı söylenmişti.