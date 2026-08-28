Nepal, Tibet'teki barajın patladığını açıkladı. Kurtarma ekipleri güvenle bölgelere çekilmesi yönünde uyarıldı.

Nepal-Çin sınırında yüzlerce kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin ardından bölgede yeni bir acil durum yaşanıyor.

Tibet tarafında heyelan enkazının bir nehri tıkamasıyla oluşan doğal barajın çöktüğü ve büyük miktarda suyun Nepal'e doğru ilerlemeye başladığı bildirildi.

Nepal polisi, gelişmenin ardından Bhote Koshi ve Trishuli nehirleri boyunca yaşayanlara acilen yüksek ve güvenli bölgelere çıkmaları çağrısında bulundu.

Bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarında görev alan güvenlik güçleri ve kurtarma ekiplerine de faaliyetlerini durdurarak güvenli noktalara çekilmeleri talimatı verildi.