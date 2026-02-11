Nevşin Mengü'nün "Bugün Ne Oldu?" programına konuk olan Afet Platformu İletişim Komisyonu Temsilcisi Hande Tibuk, 65 sivil toplum örgütünden oluşan Afet Platformu'nun bugüne kadar neler yaptığını anlattı.

Afet Platformu'nun farklı alanlarda çalışan STK'ların güçlü kaslarını bir araya getirdiğini aktaran Hande Tibuk, kaynakların daha verimli kullanılması için sahada çalışanların yaptığı en önemli katkıların ihtiyaç analizi ve gönüllü organizasyonu olduğuna dikkat çekti.

6 yıl önce Elazığ depremiyle birlikte çalışmaya başladıklarını belirten Tibuk, afet bölgelerinde sahada tespitler yaparak kaynakların daha verimli kullanılması ve desteklerin ihtiyaç doğrultusunda yönlendirilmesine odaklandıklarını kaydetti.

Afet anlarında ihbarların da teyit edilmesinin önemini deneyimlediklerini ve bu yönde çalışmalar için gönüllü ordusu oluşturulduğunu kaydeden Tibuk, binin üzerinde gönüllünün eğitimden geçtiğini ve olası bir afet anında desteğe hazır olduklarını belirtti.

Her bir deprem ve her büyük bir yangının yansımaları ve mücade yöntemlerinin farklılık gösterdiğine dikkat çekerek, her türlü afete karşı hazırlıklı olmaya gayret gösterdiklerini kaydeden Hande Tibuk, sivil toplum örgütleri olarak afet sonrası iyileştirme projeleri de ürettiklerinin altını çizdi.

Afetle mücadelede sürekliliğin öncemine vurgu yapan Afet Platformu İletişim Komisyonu Temsilcisi Hande Tibuk, sürdürülebilir bir platforum olma gayretinde olduklarının altını çizerek, çalışmalara destek vermek isteyenlerin kendilerine ulaşabileceğini kaydetti