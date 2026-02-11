Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmek üzere New York’ta bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, dün sabah saat 09.50’de ülkeden ayrılarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmek üzere New York’a gitti.

Erhürman ile Guterres arasındaki kritik görüşme, bugün New York saatiyle 12.15, KKTC saatiyle ise 19.15’te gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Erhürman’a ziyarette; Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ, Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven, Diplomasi ve Dış İlişkiler Danışmanı İpek Borman ile Basın Sorumlusu Tünay Mertekçi eşlik ediyor.

Görüşmede, Kıbrıs sorunu başta olmak üzere güncel ve bölgesel gelişmelerin ele alınması ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erhürman, temaslarının ardından yarın saat 20.30’da adaya dönecek. Ercan Havalimanı’na varışının ardından ise bir basın toplantısı düzenleyerek görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Erhürman’ı New York’a uğurlama sırasında Ercan Havalimanı’nda Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ve diğer yetkililer hazır bulunmuştu.