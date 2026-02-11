Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres bugün New York'ta saat 19.15'te (New York saatiyle 12.15'te) bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erhürman’a New York ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ, Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven, Diplomasi ve Dışilişkiler Danışmanı İpek Borman ve Basın Sorumlusu Tünay Mertekçi eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erhürman'ın yarın saat 20.30’da Ada'ya dönmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Ercan Havalimanı’nda basın toplantısı düzenleyecek.