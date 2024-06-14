Türk Ajansı Kıbrıs'a (TAK) idari ve mali işler alanında 36 yıl hizmet veren Tijen Yücelen, emeklilik kararı almasının ardından bugün ajansa veda etti.

TAK'ta 18 yaşında çalışmaya başlayan ve son yıllarda en kıdemli personel olarak hizmetlerini sürdüren Yücelen'e, bugün ajansta düzenlenen toplantıda TAK Müdürü Fehmi Gürdallı tarafından plaket ve buket takdim edildi.

Gürdallı, son altı yıl birlikte görev yaptığı Yücelen'in titiz ve özverili bir çalışma ortaya koyduğunu, ajansın mali işlerini başarıyla yürüttüğünü vurguladı. Fehmi Gürdallı, Yücelen'e hizmetleri için teşekkür ederek, emeklilik yıllarında sağlık ve mutluluk diledi.

Tijen Yücelen de 18 yaşında başladığı çalışma yaşamının son gününde olduğunu belirterek, 36 yılını geçirdiği ajanstan kopmasının mümkün olmadığını belirtti. Yücelen, sık sık ajansa gelerek, arkadaşlıklarını sürdüreceğini ifade etti.

Duygusal anların yaşandığı toplantıda tüm personel Yücelen'le vedalaştı.