Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) ve Birlik Haber Ajansı (BHA), Oda TV’de yer alan ve asılsız iddialar içeren “Tayyip Erdoğan ile Mansur Yavaş nerede buluştu… Haber ajansı ve dernekle adaylık çalışması… Anahtar Parti ayrıntısı” başlıklı köşe yazısını tekzip etti.

Oda TV’de Hürrem Elmasçı imzası ile “Tayyip Erdoğan ile Mansur Yavaş nerede buluştu… Haber ajansı ve dernekle adaylık çalışması… Anahtar Parti ayrıntısı” başlıklı yorumların asılsız olduğu ortaya çıktı. Gerçeği yansıtmayan ifadelerle ilgili hukuki süreç başlatılırken, iddialar için tekzip gönderildi.

Konuyla ilgili Birlik Haber Ajansı’ndan yapılan açıklama şöyle;

“Birlik Haber Ajansı (BHA), merkezi Ankara’da yer alan, 81 il ve 25 ülkede sayıları bini aşan internet haber sitesi ve gazeteye yazılı ve fotoğraflı haber içeriği sağlamaktadır. Türkiye’nin 81 il ve ilçeleri ile yurt dışı temsilciliklerindeki muhabirleri tarafından güncel, siyasi, ekonomi, kültür, sanat ve spor alanlarındaki haberler ve son dakika gelişmeleri, doğru, hızlı, tarafsız ve kamu yararı gözetilerek, insan onuru ve toplumsal değerlere saygılı bir habercilik anlayışıyla, internet haber yayıncılığı yapan kuruluşlara ulaştırılmaktadır.

Çalışmalarına Federasyon olarak 2010 yılında başlayan oluşum, sonrasında TİMBİR olarak 104 temsilci ile kurulmuş, bugün Birlik Haber Ajansı ile 81 il ve 25 ülkede sayıları 1000’i aşan internet haber sitesi temsilcileri ile büyük bir yapıya dönüşmüştür.

Ajansımız dijital alanda bir platform olarak başladığı habercilik hayatına ilk günden itibaren Ankara Çankaya Öveçler Mahallesi’ndeki adresinde devam etmektedir.

Birlik Haber Ajansı geçen hafta Yavuz Ağıralioğlu’nun kurduğu Anahtar Parti için canlı yayın aracı kiralanması ve parti programının yayınlanmasını kapsayan prodüksiyon hizmeti sunmuştur. BHA tıpkı diğer haber ajansları gibi bu hizmetler sunmaktadır. BHA dün olduğu gibi bugünde bu hizmetleri sunmaya devam edecektir. Bunun dışındaki hayal ürünü iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Birlik Haber Ajansı ulusal ve uluslararası alanlardaki gelişmeleri üye yayın kuruluşlarına aktarırken, yanlış veya doğruluğu bulunmayan, sosyal medyada kasıtlı yayılan dezenformasyon içeren bilgi ve haberlerin önüne geçmeyi amaçlamaktadır.

Türkiye’deki yerel, bölgesel ve ulusal internet yayıncılığının ihtiyaç duyduğu haber içeriğine katkı sağlamayı hedefleyen ajansımız; kamu yararı başta olmak üzere, insani değerleri, birleştirici ve bilgilendirici içeriklerin yayınlanmasını esas almaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Birlik Haber Ajansı