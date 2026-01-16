Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD), hükümetin trafikle ilgili son uygulama ve açıklamalarının trafik güvenliği sorununu çözmek yerine daha da artırdığı uyarısında bulundu.

TKÖD tarafından yapılan yazılı açıklamada, yol açtığı can kayıpları, yaralanmalar ve maddi hasarlarla trafik kazalarının ülkenin en yakıcı sorunları arasında yer aldığı vurgulanarak, bilimsel ve bütünlüklü çözümler beklenirken hükümetin icraat ve planlarının kaygı verici olduğu ifade edildi.

Açıklamada, yakın geçmişte polisi trafikte cep telefonu kullanımıyla ilgili suçlarda “insaflı olmaya” çağıran bakanlığın son açıklamalarının, trafik kazalarıyla mücadele yerine karmaşa ve güvensizliğe hizmet ettiği savunuldu.

Mevcut hız tespit kameralarının değiştirilmesi sonrasında yeni kameraların nitelikleri, çalışıp çalışmadıkları ile cezaların nasıl ve ne zaman uygulanacağı konusunda ciddi bir bilgi karmaşası yaşandığı belirtilen açıklamada, bu durumun başarıyı gölgelediği kaydedildi. Dört aylık kamera cezalarının silinmesi için Bakanlar Kurulu’na önerge hazırlanmasının ve şehir içi 50 kilometre hız sınırı olan yollarda bazı cezaların uygulanmayacağının açıklanmasının da anlaşılır olmadığı ifade edildi.

Yaklaşık üç yıldır kamera cezalarının dağıtılmamış olmasının ve şu anda gecikmeli şekilde dağıtılmasının cezaların caydırıcılığını azalttığına dikkat çekilen açıklamada, bunun otoriteye olan güveni de sarstığı belirtildi.

Açıklamada, kamera cezalarından elde edilen gelirle trafik altyapısının iyileştirilmesine yönelik yatırımların yapılamadığı ve polisin trafikteki sorumluluklarını yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyduğu donanımların alınamadığı da savunuldu.

Trafik cezalarının kademeli olmasının doğru bir adım olduğu ancak bunun yeterli olmadığı vurgulanan açıklamada, bireyleri trafik ihlallerinden alıkoyacak eğitim ve farklı uygulamaların da hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi. Açıklamada, İngiltere örneğinde olduğu gibi, ceza alan sürücülerin puan cezalarının silinebilmesi için yeniden eğitime tabi tutulmalarının gündeme getirilmesi gerektiği kaydedildi. Açıklamada Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı denetiminde bulunan TKÖD’ye ait KKTCELL Trafik Eğitim Parkı’nın bu amaçla kullanılabileceği ifade edildi.

Şoför okulları müfredatının güncellenmemesi, ehliyet sınavlarında yazılı sınav uygulanmaması, yolcu otobüslerinin ithal yaşının 12’den 18’e yükseltilmesi, ağır vasıta şoförlerinin yaş limitinin 65’ten 70’e çıkarılması, yol işaretleri ve çizgilerindeki eksiklikler gibi pek çok sorunun trafik güvenliğini tehdit ettiği savunuldu.

Geçici süreyle de olsa ithal izni olmayan araçların ülkeye girişine izin verilmesinin ve yaş sınırının kaldırılmasının trafik güvenliği açısından sakıncalı araçlara göz yumulması anlamına geldiği belirtildi.

Takata hava yastığı sorununa da değinilen açıklamada, bakanlığın bu konuda yavaş hareket ettiği, son açıklamayla bir adım atılsa da sorumluluğun büyük oranda araç sahiplerine yüklendiği ifade edildi. Araç Kayıt Dairesi’nin şasi numaraları üzerinden riskli araçları tespit edebilecek bilgiye sahip olması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, trafikte can güvenliğini önceleyen bilimsel uygulamaların hayata geçirilmesinin elzem olduğu belirtilerek, sorunu daha da yakıcı hale getirecek adımlardan kaçınılması çağrısı yapıldı.