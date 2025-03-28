TMT Mücahitler Derneği, Girne Boğaz Sancağında uzun süre görev yapan Hüsnü Solu’nun vefatından duyduğu üzüntüyü ifade ederek Solu'ya rahmet ailesi, yakınları, arkadaşları ve sevenlerine başsağlığı diledi.
TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar tarafından yayımlanan taziye mesajı söyle:
“Mukavemetçi – Mücahit, Girne Boğaz Sancağında uzun süre görev yapan Hüsnü Solu’nun ( Hüsnü Usta) aramızdan ayrılmasını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.
Hüsnü Solu’ ya(Hüsnü Usta) Allah’tan rahmet, ailesine, yakınları, arkadaşları ve sevenlerine başsağlığı dileriz”