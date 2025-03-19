Yeryüzü Tohumları İnisiyatifinin her yıl geleneksel olarak düzenlediği “Tohum Takas” etkinliklerinin ilki 23 Mart Pazar günü yapılacak.

Girne Belediyesi katkılarıyla, Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde (eski Girne Belediye binası) yer alacak etkinlik 11.00-15.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Yeryüzü Tohumları İnisiyatifi'nden yapılan açıklamaya göre, ekolojik tarım, organik tarım, permakültür ve atalık tohum konularında farkındalığı artırmak ve yeni fikirleri paylaşmak amacıyla yapılan tohum-takas etkinliklerinde, bu kavramlarla ilgilenen kişilerin bir araya gelmesi ve deneyimlerini paylaşması hedefleniyor.

Paylaşım çemberi ile başlayacak etkinlikte katılımcılar yerel tohumların önemine dair farklı tecrübelerini aktararak, ekolojik duyarlılık yükseltilmeye çalışılacak.

Etkinlikte sohbet sonrasında tohum takası gerçekleştirilerek, bahar-yaz dönemine ait tohumlar, çoğaltılması amacıyla paylaşılacak, yeni gelecek tohumlar da envanter defterine kaydedilecek.

Etkinlik tüm halkın katılımına açık olacak.