Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından düzenlenen Ahmet Sami Topcan Zor Hareketler Şampiyonası önceki gün (Pazartesi) yapıldı.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezinde yapılan Şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılmış olup, Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.

Şampiyonayı, Senior Masterler Öykü Ergin, Ali Uslu Başkanlığında Ceyda Uçaner, Şakir Yağızsoy ve federasyon hakem heyeti yönettiler.

SİKLETLERİNDE BİRİNCİ OLANLAR

BAYANLAR SONUÇLARI

1.Kategori: 1. Havin Yılmaz

2.Kategori: 1. Melek Ünver

3.Kategori: 1. Daria Shymushevska

4.Kategori: 1. Zeliha Arpacıoğlu

5.Katagori: 1. Zeynep Kürekçi

6.Katagori: 1. Hira Kürekçi

7.Kategori: 1. Melis Mina Kızıltaş

8.Katagori: 1. Ela Yağızsoy

9.Kategori: 1. Melisa Türkmen

10.Katagori: 1. Anna Moskovina

11.Kategori: 1. Arosha Anari

ERKEKLER SONUÇLARI

1.Kategori: 1. Şakir Atınç Yağızoy

2.Kategori: 1. Ali Arpacıoğlu

3.Kategori: 1. Berat Sütçü

4.Kategori: 1. Yağız Arkın Akalın

5.Kategori: 1.Karan Arkın Akalın

6.Kategori: 1. Demir Alp Aslan

7.Kategori: 1. Ahmet Söker

8.Kategori: 1. Mehmet Onur Köseme

Ligde ikinci hafta maçları yapıldı

10 Takımlı Taekwondo liginin ikinici hafta Müsabakaları yapıldı

2024.04.29 Tarihinde 2 . haftada Girne Avrasya Taekwondo merkezinde yapıldı

Müsabakalarda dereceye sporculara ödüllerini federasyon Başkanı E.Z.Gökbilen,Federasyon ,Bölge ve kulüp temsilcileri verirken Müsabakaları uluslararası kokartlı hakemlerimiz, ile Federasyon,Bölge ve Namzet hakemleri yönettiler