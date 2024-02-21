Toplum Sağlığı ve Hasta Hakları Derneği kuruldu.

Toplum Sağlığı ve Hasta Hakları Derneği Başkanı H. İlker İpekdal yaptığı yazılı açıklamada, derneğin kuruluşunu kamuoyuyla paylaştı.

Toplum Sağlığı ve Hasta Hakları Derneğinin, çalışmalarına başladığını ifade eden İpekdal, toplum sağlığının korunmasına ve iyileştirilmesine, hastaların daha uygun koşullarda ve hakları korunarak sağlık hizmeti alabilmelerine somut katkılarda bulunmak adına anlamlı bir adım attıklarına inanç belirtti.

Derneklerinin, tüm toplum sağlığı ve hasta hakları konularının içinde olmayı hedeflediğini ifade eden İpekdal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Özellikle ülkemizde yaşanan hasta hakları ihlallerinin kaynaklarına kadar inmek, hak ihlaline uğradığına inanan hastalarımızla birlikte sorunlarının çözümlerine yönelik somut girişimlerde bulunmak öncelikli hedeflerimiz olacaktır.

Sağlık alanında hak ihlaline uğradıklarına inanan, haklarını nerede ve nasıl arayacakları konusunda başvuracak yer arayan hasta ve yakınlarını bizlerle birlikte yürümeye davet ediyoruz.”

İpekdal, derneğin ilk olağan genel kurulunun gerçekleştirilerek, yetkili organların da belirlendiğini kaydetti.

Dernek yetkili organları şu isimlerden oluştu:

“Başkan; Hüseyin İlker İpekdal.

Yönetim Kurulu Üyeleri; Gülay Akınsel, Özcan Karamustafa, İbrahim Çavuşoğlu, Nurşah Çiftçi, Ayca Eminağa.

Denetleme Kurulu Üyeleri; Seda Okgül, Berna Özkaraşahin, Seçil Yıldırım, Şerife Gülköse (Yedek).

Disiplin Kurulu Üyeleri; Behiye Çavuşoğlu, Servet Akınsel Cömertel, Bilgin Çınar, Soner Eminağa (Yedek).”